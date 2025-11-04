ETV Bharat / state

आटा चक्की में हुआ ब्लास्ट, मजदूर का हाथ कटकर हुआ अलग, 1 की मौत, 4 घायल

आटा चक्की में ब्लास्ट से गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को जयपुर रैफर किया गया है.

Injured admitted to hospital
अस्पताल में भर्ती घायल (ETV Bharat Deedwana)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 4:47 PM IST

डीडवाना कुचामन: जिले के खुनखुना ग्राम में मंगलवार को एक आटा चक्की में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण वहां काम कर रहे मजदूर और अन्य लोग इसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति का हाथ कटकर अलग हो गया और पेट पर भी कट लगने से आंतें बाहर आ गई. जबकि एक महिला सहित तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और खुनखुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने बताया कि यहां पर चक्की रिपेयरिंग का कार्य चलता है. उसमें अचानक ब्लास्ट हुआ है. यह ब्लास्ट कैसे हुआ? इसका अभी पता नहीं लगा है. आटा चक्की में ब्लास्ट की घटना विचित्र और रहस्यमयी है. इसमें ब्लास्ट कैसे हुआ? इसकी गहनता से जांच की जा रही है. साथ ही तथ्यों की पड़ताल के लिए एफएसएल और एमओबी की टीम को मौके पर बुलाया गया है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा की आटा चक्की में ब्लास्ट किस कारण से हुआ.

पढ़ें: जयपुर में RTO की गाड़ी देखकर भागा केमिकल टैंकर ड्राइवर, सड़क किनारे गैस लदे ट्रक से टक्कर, 2 घंटे में 200 सिलेंडर ब्लास्ट - JAIPUR CYLINDER BLAST

बताया जा रहा है कि आटा चक्की के पाट की मरम्मत कार्य चल रहा था. इसी दौरान अचानक चक्की में ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट से हनुमान राम की मौत हो गई, वहीं नानूराम का हाथ कट कर अलग हो गया. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने हाथ व पेट कटने से घायल नानूराम की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जयपुर रैफर कर दिया. इसके अलावा घायल मांगीलाल, दशरथ व सरोज का बांगड़ अस्पताल में उपचार जारी है. घायल मांगीलाल ने बताया कि आटा चक्की चलते-चलते एकदम से ब्लास्ट जैसी आवाज आई और खूब सारे छर्रे उसमें से निकले. पता ही नहीं चल पाया कि एकदम से कैसे और क्या हो गया.

