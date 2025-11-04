ETV Bharat / state

आटा चक्की में हुआ ब्लास्ट, मजदूर का हाथ कटकर हुआ अलग, 1 की मौत, 4 घायल

डीडवाना कुचामन: जिले के खुनखुना ग्राम में मंगलवार को एक आटा चक्की में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण वहां काम कर रहे मजदूर और अन्य लोग इसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति का हाथ कटकर अलग हो गया और पेट पर भी कट लगने से आंतें बाहर आ गई. जबकि एक महिला सहित तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और खुनखुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने बताया कि यहां पर चक्की रिपेयरिंग का कार्य चलता है. उसमें अचानक ब्लास्ट हुआ है. यह ब्लास्ट कैसे हुआ? इसका अभी पता नहीं लगा है. आटा चक्की में ब्लास्ट की घटना विचित्र और रहस्यमयी है. इसमें ब्लास्ट कैसे हुआ? इसकी गहनता से जांच की जा रही है. साथ ही तथ्यों की पड़ताल के लिए एफएसएल और एमओबी की टीम को मौके पर बुलाया गया है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा की आटा चक्की में ब्लास्ट किस कारण से हुआ.