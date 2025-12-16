ETV Bharat / state

बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट; हादसे में एक मजदूर का सिर धड़ से अलग हो गया

पटाखा फैक्ट्री के पास वैध लाइसेंस है, जो वर्ष 2029 तक मान्य है. फायर टीमों को बुलाकर जांच कराई जा रही है.

बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 2:34 PM IST

1 Min Read
बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया. नजीबाबाद क्षेत्र के जलालाबाद की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया. ब्लास्ट के तुरंत बाद फैक्ट्री परिसर में आग लग गई. विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वहां काम कर रहे एक मजदूर का सिर उड़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. आग पर काबू पाया गया और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया. विस्फोट जिस शेड में हुआ, वह खुले क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे बना हुआ बताया गया है.

इस पूरे मामले में बिजनौर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि थाना नजीबाबाद क्षेत्र की एक पटाखा फैक्ट्री में सुबह के समय विस्फोट हुआ है, जिसमें एक मजदूर की मृत्यु हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संबंधित पटाखा फैक्ट्री के पास वैध लाइसेंस है, जो वर्ष 2029 तक मान्य है.

फायर सर्विस और फील्ड यूनिट की टीमों को तत्काल मौके पर बुलाकर जांच कराई जा रही है. यदि जांच में किसी भी प्रकार का नियम उल्लंघन पाया जाता है, तो फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा.

संपादक की पसंद

