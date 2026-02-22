ETV Bharat / state

भिवाड़ी पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामला: एक और मजदूर ने तोड़ा दम, मृतक संख्या आठ हुई

फैक्ट्री में आग बुझाता दमकलकर्मी ( ETV Bharat Khairthal (File Photo) )