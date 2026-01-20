ETV Bharat / state

पंचकूला फुटपाथ मर्डर केस में पुलिस का खुलासा, रजाई छीनने पर किया विरोध तो ले ली जान, चार आरोपी गिरफ्तार

पंचकूला फुटपाथ मर्डर केस में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पंचकूला फुटपाथ मर्डर केस (ETV Bharat)
पंचकूला: पंचकूला में फुटपाथ पर सो रहे एक कबाड़ी की पत्थर मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. साथ ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल, यह सनसनीखेज वारदात 14 जनवरी को सेक्टर-20 के अंतर्गत गांव कुण्डी क्षेत्र में सामने आई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य जुटाए और महज कुछ दिनों में आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की.

पेड़ के नीचे पड़ा मिला शव: 14 जनवरी को पुलिस को गांव कुण्डी क्षेत्र में फुटपाथ पर पेड़ के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली. मृत अवस्था में पड़ा है। इसके तुरंत बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. मौके से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए और सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुलाया गया. मृतक की पहचान टीटू निवासी जिला हरदोई, उत्तरप्रदेश, हाल किरायेदार जीरकपुर के रूप में हुई. मृतक की पत्नी ने थाना सेक्टर-20 को दी शिकायत में बताया कि पति टीटू गुजर-बसर के लिए गांव कुण्डी, सेक्टर-20 में कबाड़ इकट्ठा करता था और अकसर फुटपाथ पर सो जाता था. लेकिन बीती 14 जनवरी को उसे सूचना मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर मारकर उसके पति की हत्या कर दी है. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू की.

पंचकूला फुटपाथ मर्डर केस में पुलिस का खुलासा (ETV Bharat)

रजाई छीनने के विरोध पर की हत्या:बीती 18 जनवरी को थाना सेक्टर-20 टीम ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को सेक्टर-20 श्मशान घाट के पीछे से गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंकज निवासी मोहाली (पंजाब), दिनेश कुमार उर्फ भोला निवासी मोहाली, बादल निवासी और राजकुमार निवासी गांव कुण्डी के रूप में हुई है. पुलिस जांच में पता लगा कि मृतक और आरोपियों के बीच रजाई को लेकर विवाद हुआ था. आरोपियों ने टीटू की रजाई छीन ली थी, जिसे लेकर उनके बीच झगड़ा बढ़ गया और गुस्से में आरोपियों ने मौके पर पड़े पत्थरों से टीटू के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी.

एक दिन का मिला रिमांड: इस मामले में पंचकूला डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि, "चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर उनका एक दिन का रिमांड हासिल किया गया है. इस दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके और पता लगाया जा सके कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका है या नहीं."

संपादक की पसंद

