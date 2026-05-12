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पटना में 14 मई को छा जाएगा अंधेरा, जानिए क्यों हो रहा है ब्लैकआउट

डिजाइन फोटो ( ETV Bharat )

पटना : आगामी गुरुवार यानी 14 मई को पटना में ब्लैकआउट होने वाला है. पटना के डीएम त्यागराजन एसएम ने इसकी जानकारी दी है. कहा गया है कि शाम 7 बजे से लेकर 7:15 बजे तक पटना के शहरी क्षेत्रों में सिविल डिफेंस ब्लैकआउट/मॉकड्रिल का आयोजन होगा. मतलब 15 मिनट तक शहर में अंधेरा छा जाएगा. 'हवाई हमले से बचाव के लिए अभ्यास' : जिलाधिकारी का कहना है कि इसमें हवाई हमले से बचाव के लिए नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया जाएगा. लोगों से अपील है कि निर्धारित समय पर अपने घर, दुकान, प्रतिष्ठान की सभी लाइट बंद रखें. डीएम ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर इस मॉकड्रिल की त्रुटिहीन तैयारी करने का निदेश दिया है. 'पैनिक होने की जरूरत नहीं' : डीएम त्यागराजन एसएम ने आम लोगों से अपील की है कि पैनिक एकदम न हों. यह मॉकड्रिल हवाई हमला की वास्तविक स्थिति में तंत्र की प्रभावशीलता के परीक्षण के लिए सरकार के आदेश के अनुसार एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है. वास्तविक तौर पर किसी तरह की हमला की स्थिति नहीं है. यह केवल मॉकड्रिल है. ''आम जनता से अपील है कि वे किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें. केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें. हवाई हमला चेतावनी मॉकड्रिल एवं ब्लैकआउट निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी तथा इसमें राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तंत्र की क्रियाशीलता की जांच की जाएगी. मॉकड्रिल से लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.''- त्यागराजन एसएम, डीएम, पटना कहां-कहां होगा ब्लैकआउट : जिलाधिकारी ने कहा कि नागरिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पटना शहरी क्षेत्रों जैसे पटना नगर निगम एवं नगर परिषदों, दानापुर निजामत, खगौल तथा फुलवारीशरीफ में मॉकड्रिल/ब्लैकआउट का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए विभिन्न कोषांग क्रियाशील है. ''मॉक अभ्यास के लिए पटना जिला में सिमुलेशन स्थलों का चयन किया गया है. जिसमें पटना समाहरणालय, बिस्कोमान भवन, बांकीपुर बस स्टैण्ड एवं आईजीआईएमएस शामिल है. मॉकड्रिल के दौरान सिमुलेशन साईट पर विशिष्ट आपदा परिदृश्य का निर्धारण एवं कार्ययोजना के अनुसार गतिविधियों का संचालन किया जाएगा. कमांड एवं कंट्रोल का प्रबंध रहेगा.''- त्यागराजन एसएम, डीएम, पटना