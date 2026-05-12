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पटना में 14 मई को छा जाएगा अंधेरा, जानिए क्यों हो रहा है ब्लैकआउट

एक बार फिर से पटना में 15 मिनट के लिए अंधेरा छाने वाला है. प्रदेश के 6 जिलों में ब्लैकआउट होगा. आगे पढ़ें पूरी खबर

BLACKOUT IN PATNA
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 12, 2026 at 1:30 PM IST

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पटना : आगामी गुरुवार यानी 14 मई को पटना में ब्लैकआउट होने वाला है. पटना के डीएम त्यागराजन एसएम ने इसकी जानकारी दी है. कहा गया है कि शाम 7 बजे से लेकर 7:15 बजे तक पटना के शहरी क्षेत्रों में सिविल डिफेंस ब्लैकआउट/मॉकड्रिल का आयोजन होगा. मतलब 15 मिनट तक शहर में अंधेरा छा जाएगा.

'हवाई हमले से बचाव के लिए अभ्यास' : जिलाधिकारी का कहना है कि इसमें हवाई हमले से बचाव के लिए नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया जाएगा. लोगों से अपील है कि निर्धारित समय पर अपने घर, दुकान, प्रतिष्ठान की सभी लाइट बंद रखें. डीएम ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर इस मॉकड्रिल की त्रुटिहीन तैयारी करने का निदेश दिया है.

'पैनिक होने की जरूरत नहीं' : डीएम त्यागराजन एसएम ने आम लोगों से अपील की है कि पैनिक एकदम न हों. यह मॉकड्रिल हवाई हमला की वास्तविक स्थिति में तंत्र की प्रभावशीलता के परीक्षण के लिए सरकार के आदेश के अनुसार एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है. वास्तविक तौर पर किसी तरह की हमला की स्थिति नहीं है. यह केवल मॉकड्रिल है.

''आम जनता से अपील है कि वे किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें. केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें. हवाई हमला चेतावनी मॉकड्रिल एवं ब्लैकआउट निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी तथा इसमें राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तंत्र की क्रियाशीलता की जांच की जाएगी. मॉकड्रिल से लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.''- त्यागराजन एसएम, डीएम, पटना

कहां-कहां होगा ब्लैकआउट : जिलाधिकारी ने कहा कि नागरिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पटना शहरी क्षेत्रों जैसे पटना नगर निगम एवं नगर परिषदों, दानापुर निजामत, खगौल तथा फुलवारीशरीफ में मॉकड्रिल/ब्लैकआउट का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए विभिन्न कोषांग क्रियाशील है.

''मॉक अभ्यास के लिए पटना जिला में सिमुलेशन स्थलों का चयन किया गया है. जिसमें पटना समाहरणालय, बिस्कोमान भवन, बांकीपुर बस स्टैण्ड एवं आईजीआईएमएस शामिल है. मॉकड्रिल के दौरान सिमुलेशन साईट पर विशिष्ट आपदा परिदृश्य का निर्धारण एवं कार्ययोजना के अनुसार गतिविधियों का संचालन किया जाएगा. कमांड एवं कंट्रोल का प्रबंध रहेगा.''- त्यागराजन एसएम, डीएम, पटना

किस-किस चीज की होगी चेकिंग? : डीएम ने कहा कि पुलिस अधीक्षक यातायात को मॉक अभ्यास के दौरान चिन्हित स्थलों पर यातायात प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. नागरिक सुरक्षा के लिए होने वाले मॉकड्रिल के लिए 6 scenarios का निर्धारण किया गया है. जिसमें एयर रेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ब्लैकआउट मेजर्स, इवैक्युएशन एण्ड शेल्टरिंग, सर्च एण्ड रेस्क्यू ऑपरेशन्स, मेडिकल रिस्पॉन्स एण्ड कैजुअल्टी इवैक्युएशन्स तथा फायर फायटिंग सिनैरियो शामिल है.

6 जिलों में मॉकड्रिल : पटना समेत बिहार के 6 जिलों में हवाई हमला मॉकड्रिल एवं ब्लैकआउट का आयोजन किया जाना है. मॉक अभ्यास के लिए पटना जिला अंतर्गत कार्यालयों/परिसरों/भवनों/अस्पतालों को चिन्हित किया गया है. 14 मई को मॉक एक्सरसाईज से पहले 13 मई को पटना समाहरणालय में हवाई हमला परिदृश्य पर आधारित टेबल-टॉप एक्सरसाईज का आयोजन किया जाएगा.

'जरूरी सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा' : 14 मई को हवाई हमला होने की चेतावनी प्राप्त होने पर निर्धारित समय पर 2 मिनट तक नागरिक सुरक्षा का सायरन बजाया जाएगा. सायरन बजते ही ब्लैकआउट हो जाएगा. फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, एनसीसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर निकाय, सिविल डिफेंस, विधि-व्यवस्था सहित आपदा प्रबंधन तंत्र के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की प्रभावशीलता का परीक्षण किया जाएगा. मॉकड्रिल में अनिवार्य सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. ब्लैकआउट के लिए अस्पतालों की खिड़कियों पर क्यूबिकल पर्दा या प्राइवेसी कर्टेन का प्रयोग किया जाएगा.

'सरकार के निर्देश पर हो रहा है' : डीएम के अनुसार नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देश के अनुरूप साल में कम-से-कम दो बार मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. पिछले वर्ष भी इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था. उन्होंने निर्देश दिया कि इस बार भी सिविल डिफेंस ब्लैकआउट एवं मॉकड्रिल का दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजन के लिए संबंधित विभागों के पदाधिकारी सजग एवं तत्पर रह कर तैयारी करें.

''ब्लैकआउट के सफल आयोजन के लिए इसका वृहत प्रचार-प्रसार करें. जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया. व्यवसायियों, सिविल सोसाईटी के सदस्यों सहित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से मॉकड्रिल में अधिकतम नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करने का निदेश अधिकारियों को दिया गया.''- त्यागराजन एसएम, डीएम, पटना

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