आज शाम 7 बजे से 7:15 तक पटना में ब्लैक आउट! 2 मिनट तक बजेगा सायरन
आज शाम 7 बजे से 7:15 तक पटना के शहरी क्षेत्रों में सिविल डिफेंस ब्लैकआउट/मॉकड्रिल का आयोजन होगा. इस दौरान 2 मिनट तक सायरन बजेगा.
Published : May 14, 2026 at 7:02 AM IST
पटना: राजधानी पटना में आज सिविल डिफेंस ब्लैक आउट और हवाई हमला मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा. यह मॉक अभ्यास शाम 7 बजे से 7:15 बजे तक पटना के शहरी क्षेत्रों में संचालित होगा. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि निर्धारित समय के दौरान अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों की सभी लाइटें बंद रखें. साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें.
वास्तविक हमले जैसी कोई स्थिति नहीं: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल पूर्व निर्धारित मॉकड्रिल है और वास्तविक हमले जैसी कोई स्थिति नहीं है. जिलाधिकारी पटना डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि सरकार के निर्देश के आलोक में नागरिक सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता जांचने के उद्देश्य से यह अभ्यास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें.
जिलाधिकारी ने कहा कि मॉकड्रिल के दौरान कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, पटना (0612-2210118), 24*7 जिला नियंत्रण कक्ष, पटना (0612-2219810/ 2219234) या डायल 112 पर कोई भी सूचना दी जा सकती है।@cityofpatna @BsdmaBihar @BiharHomeDept pic.twitter.com/l08ZqTU4Xk— District Administration Patna (@dm_patna) May 13, 2026
इन जगहों पर मॉकड्रिल: प्रशासन के अनुसार यह ब्लैकआउट एवं मॉकड्रिल पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ-साथ दानापुर निजामत, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्रों में भी आयोजित किया जाएगा. नागरिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत इस अभ्यास को संचालित किया जाएगा. इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर अलग-अलग कोषांग बनाए गए हैं, जो लॉजिस्टिक, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, विधि-व्यवस्था, वैकल्पिक संचार व्यवस्था, प्रचार-प्रसार और डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.
सिमुलेशन साइट के रूप में ये जगह चिह्नित: मॉक अभ्यास के लिए पटना जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण स्थलों को सिमुलेशन साइट के रूप में चिह्नित किया है. इनमें पटना समाहरणालय, बिस्कोमान भवन, बांकीपुर बस स्टैंड और आईजीआईएमएस शामिल हैं. इन स्थानों पर विशेष आपदा परिदृश्य तैयार कर उसके अनुसार राहत एवं बचाव गतिविधियों का संचालन किया जाएगा. प्रशासन की ओर से कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम भी सक्रिय रहेगा ताकि सभी विभागों के बीच समन्वय बना रहे.
डीएम ने दी विस्तार से जानकारी: जिलाधिकारी ने बताया कि मॉकड्रिल के दौरान नागरिक सुरक्षा से जुड़े छह प्रमुख परिदृश्यों पर अभ्यास किया जाएगा. इनमें एयर रेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ब्लैकआउट उपाय, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल रिस्पॉन्स एवं कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और फायर फाइटिंग सिनैरियो शामिल हैं. इसके माध्यम से यह परखा जाएगा कि आपदा की स्थिति में विभिन्न एजेंसियां कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से कार्य कर सकती हैं.
"यह माॅकड्रिल हवाई हमला की वास्तविक स्थिति में तंत्र की प्रभावशीलता के परीक्षण के लिए सरकार के आदेश के आलोक में एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है. नागरिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पटना शहरी क्षेत्रों यथा पटना नगर निगम एवं नगर परिषदों, दानापुर निजामत, खगौल तथा फुलवारीशरीफ में माॅकड्रिल/ब्लैकआउट का आयोजन किया जाएगा."- डॉ त्यागराजन एसएम, जिलाधिकारी, पटना
दो मिनट तक सिविल डिफेंस सायरन: प्रशासन के मुताबिक 14 मई को निर्धारित समय पर हवाई हमले की चेतावनी के तौर पर दो मिनट तक सिविल डिफेंस सायरन बजाया जाएगा. सायरन बजते ही ब्लैकआउट लागू हो जाएगा. इस दौरान फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सेवा, एनसीसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर निकाय, सिविल डिफेंस और पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाएगा. यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात को विशेष निर्देश दिए गए हैं.
आवश्यक सेवाओं पर नहीं पड़ेगा प्रभाव: जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मॉकड्रिल के दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. अस्पतालों में ब्लैकआउट के दौरान खिड़कियों पर क्यूबिकल पर्दा अथवा प्राइवेसी कर्टेन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि चिकित्सा सेवाएं बाधित न हों. प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह अभ्यास नागरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है.
जिलाधिकारी ने बताया कि मॉकड्रिल के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष और आपातकालीन संचालन केंद्र पूरी तरह सक्रिय रहेंगे. किसी भी सूचना अथवा सहायता के लिए जिला आपातकालीन संचालन केंद्र पटना के नंबर 0612-2210118, जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 0612-2219810 और 2219234 अथवा डायल 112 पर संपर्क किया जा सकता है.
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