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आज शाम 7 बजे से 7:15 तक पटना में ब्लैक आउट! 2 मिनट तक बजेगा सायरन

पटना में ब्लैक आउट ( सौ. पटना जिला प्रशासन X हैंडल )

पटना: राजधानी पटना में आज सिविल डिफेंस ब्लैक आउट और हवाई हमला मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा. यह मॉक अभ्यास शाम 7 बजे से 7:15 बजे तक पटना के शहरी क्षेत्रों में संचालित होगा. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि निर्धारित समय के दौरान अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों की सभी लाइटें बंद रखें. साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. वास्तविक हमले जैसी कोई स्थिति नहीं: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल पूर्व निर्धारित मॉकड्रिल है और वास्तविक हमले जैसी कोई स्थिति नहीं है. जिलाधिकारी पटना डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि सरकार के निर्देश के आलोक में नागरिक सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता जांचने के उद्देश्य से यह अभ्यास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें. इन जगहों पर मॉकड्रिल: प्रशासन के अनुसार यह ब्लैकआउट एवं मॉकड्रिल पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ-साथ दानापुर निजामत, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्रों में भी आयोजित किया जाएगा. नागरिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत इस अभ्यास को संचालित किया जाएगा. इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर अलग-अलग कोषांग बनाए गए हैं, जो लॉजिस्टिक, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, विधि-व्यवस्था, वैकल्पिक संचार व्यवस्था, प्रचार-प्रसार और डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. सिमुलेशन साइट के रूप में ये जगह चिह्नित: मॉक अभ्यास के लिए पटना जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण स्थलों को सिमुलेशन साइट के रूप में चिह्नित किया है. इनमें पटना समाहरणालय, बिस्कोमान भवन, बांकीपुर बस स्टैंड और आईजीआईएमएस शामिल हैं. इन स्थानों पर विशेष आपदा परिदृश्य तैयार कर उसके अनुसार राहत एवं बचाव गतिविधियों का संचालन किया जाएगा. प्रशासन की ओर से कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम भी सक्रिय रहेगा ताकि सभी विभागों के बीच समन्वय बना रहे.