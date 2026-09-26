चक्रवाती तूफान अर्णब का हजारीबाग में व्यापक असर, 36 घंटे से शहर-गांव में ब्लैकआउट
चक्रवात अर्णब का हजारीबाग में व्यापक असर पड़ा है. यहां करीब 36 घंटे से ब्लैकआउट है.
Published : September 26, 2026 at 7:48 PM IST
हजारीबागः जिला में चक्रवात तूफान अर्णब का असर देखने को मिल रहा है. पिछले तीन दिनों से लगातार हजारीबाग में बारिश हो रही है. जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है.
सबसे अधिक परेशानी लोगों को बिजली से हो रही है. तूफान के कारण जिले में लगभग 70 से 80 बड़े-बड़े पेड़ गिर चुके हैं. जिससे बिजली के तार जगह-जगह टूट गए हैं. इस कारण लगभग 48 घंटा से पूरा शहर ब्लैकआउट हो चुका है. लोग मोमबत्ती और लालटेन का सहारा ले रहे हैं. वहीं शहर के अधिकतर प्रतिष्ठा भी बंद है. सबसे अधिक परेशानी ग्रामीणों को हो रही है.
हजारीबाग में चक्रवाती तूफान अर्णब का व्यापक असर देखने को मिल रहा है. तेज हवाओं और लगातार हो रही बारिश के कारण शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. पिछले करीब 36 घंटे से हजारीबाग शहर के कई हिस्सों समेत ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है. बिजली विभाग के अनुसार, तेज हवा के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 70 से 80 पेड़ गिर गए, जिसकी चपेट में आने से बिजली के तार और पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं.
बिजली विभाग के डिप्टी जनरल मैनेजर अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है. विभाग की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में पहुंचकर टूटे तार और क्षतिग्रस्त बिजली संरचनाओं को दुरुस्त करने में जुटी हैं. इन्होंने उम्मीद जताई कि अगले एक घंटे के भीतर हजारीबाग शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सामान्य करने की स्थिति में विभाग पहुंच जाएगा. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी शनिवार शाम तक बिजली आपूर्ति शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है. इन्होंने कहा कि यदि मौसम या किसी अन्य कारण से कोई नया व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ तो बिजली व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा.
अशोक कुमार उपाध्याय ने बिजली उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के लिए खेद जताते हुए माफी मांगी. इन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है. विभाग लगातार इसे सामान्य करने में जुटा है. उन्होंने बताया कि बड़कागांव, इचाक और कटकमदाग प्रखंड के करीब आधे हिस्से में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है.अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी मरम्मत कार्य जारी है.
हजारीबाग के स्थानीय बताते हैं पिछले दो-तीन दिनों से हजारीबाग में तुफान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है. 36 घंटा से अधिक समय से बिजली गुल है, पूरा शहर ब्लैक आउट है, जगह जगह पर जल जमाव है, लोग खासे परेशान हैं. शहर का अधिकतर दुकान बंद है. बिजली के कारण लोग परेशान है. तूफान अर्णब के प्रभाव से हजारीबाग में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई. कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली के तार टूट गए और आपूर्ति बाधित हो गई.
बता दें कि तूफान अर्णब के प्रभाव से हजारीबाग में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई. कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली के तार टूट गए और आपूर्ति बाधित हो गई. लगातार खराब मौसम के बीच विभाग बिजली व्यवस्था सामान्य करने में जुटा हुआ है.
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