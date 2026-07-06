संभल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसके दो साथियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के आरोप में एफआईआर
आरोप-अरीशा ने शाहरुख को प्रेमजाल में फंसाकर फोटो-वीडियो बनाई, फिर उसी के आधार पर ब्लैकमेल कर हजारों रुपये ठग लिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 4:46 PM IST
संभल: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर अरीशा और उसके दो साथियों के खिलाफ संभल कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है. आरोप है कि नैनीताल घूमने के दौरान संभल निवासी शाहरुख से अरीशा की मुलाकात हुई. अरीशा ने शाहरुख को फंसाकर फोटो-वीडियो बनाई, फिर उसी के आधार पर ब्लैकमेल कर हजारों रुपये ठग लिए. पीड़ित युवक की शिकायत पर संभल कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्यवाई शुरू कर दी है.
संभल थाना प्रभारी सुधीर पंवार के अनुसार, चौधरी सराय निवासी शाहरुख पुत्र मोहम्मद हनीफ की तीन साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए दीपा सराय निवासी अरीशा से नैनीताल में मुलाकात हुई थी, जहां दोनों अपने-अपने दोस्तों के साथ पहुंचे थे. बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. इसी दौरान अरीशा ने उसके कुछ फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, जिसके जरिए बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी.
कुछ समय बाद अरीशा ने अपने दो साथी अनस और शुऐब के साथ मिलकर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देनी शुरू कर दी. बदनामी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उससे पहले 55 हजार रुपये लिए गए. पीड़ित का दावा है कि यह रकम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए दी गई, जिसका स्क्रीनशॉट उसने पुलिस को सौंपा है.
मामले में लगातार विवाद के बाद 1 जुलाई 2023 को दोनों पक्षों के बीच स्टाम्प पेपर पर समझौता हुआ. समझौते में युवती ने पहले लगाए गए तमाम आरोपों को गलत बताया. इसके बाद मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया. शाहरुख का आरोप है कि कुछ महीनों बाद फिर से अलग-अलग सोशल मीडिया आईडी और फोन नंबरों से संपर्क किया जाने लगा. इस बार दो लाख रुपये की मांग की गई. पैसे नहीं देने पर फोटो और वीडियो वायरल करने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई. इसी के बाद शाहरुख ने सदर कोतवाली पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरीशा, अनस और शुऐब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और संबंधित लोगों की तलाश में जुटी है. शाहरुख ने पुलिस को बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में वह अलग-अलग मौकों पर करीब चार लाख रुपये तक दे चुका है.
उसके अनुसार, नई-नई सोशल मीडिया आईडी बनाकर लगातार फोटो पोस्ट किए जाते थे और उन्हें हटाने के बदले पैसे मांगे जाते थे. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उसे फोन पर धमकियां मिल रही हैं और सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ पोस्ट व स्टोरी लगाई जा रही हैं.
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