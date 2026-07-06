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संभल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसके दो साथियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के आरोप में एफआईआर

अरीशा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर अरीशा और उसके दो साथियों के खिलाफ संभल कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है. आरोप है कि नैनीताल घूमने के दौरान संभल निवासी शाहरुख से अरीशा की मुलाकात हुई. अरीशा ने शाहरुख को फंसाकर फोटो-वीडियो बनाई, फिर उसी के आधार पर ब्लैकमेल कर हजारों रुपये ठग लिए. पीड़ित युवक की शिकायत पर संभल कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्यवाई शुरू कर दी है.

संभल थाना प्रभारी सुधीर पंवार के अनुसार, चौधरी सराय निवासी शाहरुख पुत्र मोहम्मद हनीफ की तीन साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए दीपा सराय निवासी अरीशा से नैनीताल में मुलाकात हुई थी, जहां दोनों अपने-अपने दोस्तों के साथ पहुंचे थे. बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. इसी दौरान अरीशा ने उसके कुछ फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, जिसके जरिए बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी.



शाहरुख पुत्र मोहम्मद हनीफ (Video Credit: ETV Bharat) कुछ समय बाद अरीशा ने अपने दो साथी अनस और शुऐब के साथ मिलकर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देनी शुरू कर दी. बदनामी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उससे पहले 55 हजार रुपये लिए गए. पीड़ित का दावा है कि यह रकम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए दी गई, जिसका स्क्रीनशॉट उसने पुलिस को सौंपा है.