बस्ती में ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण से तंग आकर महिला ने जान दी, आरोपी गिरफ्तार

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक महिला ने ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण से तंग आकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. कलवारी थाना क्षेत्र में आरोपी अली हुसैन महिला का शारीरिक शोषण कर रहा था. साथ ही उसको ब्लैकमेल भी कर रहा था. डीएसपी संजय सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच हो रही है.

तीन साल से किया जा रहा था ब्लैकमेल: डीएसपी संजय सिंह ने कहा कि मामला कलवारी थाना क्षेत्र का है. आरोप है कि अली हुसैन ने करीब तीन साल पहले महिला का एक अश्लील वीडियो चोरी छिपे बना लिया था. इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देकर वह पिछले तीन साल से महिला का शारीरिक शोषण कर रहा था. महिला का पति काम के सिलसिले में मुम्बई में रहता है. आरोपी जबरन घर में घुस आता था.

बच्चों के सामने मारपीट और उत्पीड़न: वह बच्चों के सामने ही महिला के साथ मारपीट और बलात्कार करता था. महिला के दो बच्चों ने उनके पिता को यह बात बतायी थी. महिला ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली. महिला की आत्महत्या के बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने आरोपी अली हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी. स्थानीय हिंदू संगठनों के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की.