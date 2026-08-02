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नाबालिग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या; अश्लील वीडियो बनाकर किया जा रहा था ब्लैकमेल

बलिया: बलिया में अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई एक नाबालिग बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी आरोपियों पर कोई नहीं हुई. दो युवकों ने बच्ची का अश्लील वीडियो बनाया था और उसे वायरल करके ब्लैकमेल कर रहा था. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.



मृतक नाबालिग बच्ची के पिता ने इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. सब-इंस्पेक्टर उनके घर जाकर उनकी बेटी को धमकाते थे और आरोपियों से पैसे लेकर उन पर कार्रवाई नहीं करते थे. इसी कारण बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उन्होंने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है.

अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मनियर थाने पर एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया था कि उसके गांव के ही दो आरोपियों ने उसकी बच्ची को बहला-फुसलाकर कुछ अश्लील वीडियो बना लिए थे और उसके साथ छेड़खानी की थी. इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही थी, लेकिन आज नाबालिग पीड़िता बालिका ने किसी कारण से आत्महत्या कर ली. उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.