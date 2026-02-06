दिल्ली के कैफे में चल रहे है वसूली रैकेट का भंडाफोड़, ग्राहकों को लड़कियां कैफे तक लाती थीं, अंदर थमाया जाता था मनमाना बिल
आनंद विहार थाना क्षेत्र के मैक्सिको कैफे पर ओवरचार्जिंग का मामला दर्ज,पुलिस जांच के दौरान सामने आए कई चौंकाने वाले खुलासे
Published : February 6, 2026 at 7:31 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लड़कियों का इस्तेमाल कर कैफे मालिक वसूली का एक नया रैकेट चला रहे हैं.आनंद विहार थाना क्षेत्र के क्रॉस रिवर मॉल स्थित मैक्सिको कैफे में ओवरचार्जिंग के मामले में पुलिस जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तरीका सामने आया है.
डीसीपी प्रशांत गौतम ने दी मामले की जानकारी :
डीसीपी प्रशांत गौतम के अनुसार, कैफे में कुछ लड़कियां खास तौर पर ग्राहकों को आकर्षित कर कैफे तक लाने का काम करती थीं. जैसे ही ग्राहक कैफे के अंदर पहुंचते थे, खाने-पीने के सामान के नाम पर उनसे तय कीमत से कई गुना ज्यादा बिल वसूला जाता था.डीसीपी ने बताया कि थाना आनंद विहार में इस कैफे के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं. शुरुआत में कई पीड़ितों ने विवाद से बचने के लिए मामला आपसी सहमति से निपटा लिया, लेकिन बाद में लिखित शिकायतें मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की.
लिखित शिकायतें मिलने पर पुलिस ने शुरू की जांच :
जांच में सामने आया कि कैफे संचालक के इशारे पर लड़कियां ग्राहकों से पहले दोस्ताना बातचीत करती थीं, फिर उन्हें कैफे चलने के लिए तैयार करती थीं.कैफे पहुंचने के बाद ग्राहक जब ऑर्डर करते थे, तो अंत में उन्हें अत्यधिक राशि का बिल थमा दिया जाता था.लिखित शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कैफे मालिक के खिलाफ अब तक तीन एफआईआर दर्ज की हैं.
धोखाधड़ी और अवैध वसूली से जुड़े आरोपों पर जांच जारी
पहली एफआईआर संख्या 510/25 दिनांक 10 दिसंबर 2025 को दर्ज की गई थी. इसके बाद 1 फरवरी 2026 को एफआईआर संख्या 52/26 और 3 फरवरी 2026 को एफआईआर संख्या 54/26 दर्ज की गई. तीनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत धोखाधड़ी और अवैध वसूली से जुड़े आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल सभी मामलों की जांच जारी है.
वसूली में लिप्त लड़कियों की पहचान कर ली गई - डीसीपी
डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि जांच के दौरान उन लड़कियों की पहचान कर ली गई है, जो ग्राहकों को कैफे तक लाने में भूमिका निभा रही थीं. उनकी भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है कि वे केवल कैफे के लिए काम कर रही थीं या किसी संगठित गिरोह का हिस्सा थीं.पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस तरह की ओवरचार्जिंग की घटनाएं कितने समय से चल रही थीं और कितने लोग इसका शिकार हुए हैं.
कैफे का हेल्थ ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नगर निगम को भी पत्र भेजा है, जिसमें मैक्सिको कैफे का हेल्थ ट्रेड लाइसेंस रद्द करने और कैफे को सील करने की सिफारिश की गई है.पुलिस का कहना है कि इस तरह ग्राहकों को बहला-फुसलाकर कैफे में लाना और फिर मनमाना बिल वसूलना कानूनन अपराध है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि वे भी इस कैफे में ओवरचार्जिंग या धोखाधड़ी के शिकार हुए हों, तो बिना झिझक सामने आकर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.
