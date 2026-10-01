'वर्क फ्रॉम होम' के नाम पर ब्लैकमेलिंग और शोषण, आरोपियों के संपर्क में थीं राजस्थान की 10, देशभर की 200 युवतियां
ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के नाम पर शोषण करने वालो दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : October 1, 2026 at 6:29 PM IST
जोधपुर: ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम देने के नाम पर नाबालिग के शोषण का मामला ग्रामीण पुलिस के एक थाने में दर्ज करवाया गया था. इस मामले में गत दिनों पुलिस ने मुंबई से एक आरोपी को पकड़ा. उसकी निशानदेही पर मुंबई से सह–आरोपी को गिरफ्तार किया गया. इनसे पूछताछ और इनके मोबाइल समेत डिवाइस की पड़ताल में ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के नाम पर युवतियों को ब्लैकमेल और शोषण करने का खुलासा हुआ.
जिला पुलिस अधीक्षक पंकज यादव ने बताया कि गिरफ्तार सह–आरोपी के मोबाइल में करीब 30 लड़कियों के अश्लील वीडियो और चैट मिली है. इसके अलावा करीब 200 से अधिक ज्यादा युवतियों की प्रोफाइल मिली है, जो आरोपियों ने वर्क होम का झांसा देकर हासिल की है. यह प्रोफाइल रेडस्टेड कम्पनी के नाम से मिली है. पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करने से पहले पूरी पड़ताल करें, जरूरत पड़ने पर 1930 को सूचित करें.
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राजस्थान की 10 युवतियां थी संपर्क में: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपियों द्वारा लड़कियों को टास्क दिया जाता था. उसकी पूरी जानकारी जिसमें उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज कर रखे हैं. सभी युवतियों से आरोपी लगातार सम्पर्क में थे. पूछताछ में सामने आया है कि राजस्थान की करीब 10 युवतियां, मुम्बई की 50 सहित पूरे देश से करीब 200 से अधिक युवतियां इनके सम्पर्क में थीं. एक युवती ने मुंबई के मरीन ड्राईव में मामला भी दर्ज करवाया है. बाकी युवतियों और उनके परिजनों से महिला थानाधिकारी द्वारा विधिक कार्रवाई के लिए काउंसलिंग की जा रही है.
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रील लाइक करने का काम देकर फंसाया: जोधपुर के ग्रामीण इलाके की पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने स्नैपचैट पर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम से संबंधित एक विज्ञापन देखा था. विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उससे संपर्क किया गया. ऑनलाइन कार्य उपलब्ध करवाने के नाम पर उससे आईडी प्रूफ एवं हस्ताक्षर प्राप्त किए गए. इसके बाद उक्त व्यक्ति द्वारा पीड़िता को सोशल मीडिया पर रील्स भेजकर उन्हें लाइक एवं शेयर करने का कार्य दिया गया. इसी दौरान आरोपी द्वारा पीड़िता से उसकी निजी तस्वीरें प्राप्त कर ली गईं. आरोपी द्वारा निजी तस्वीरों का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता को ब्लैकमेल किया जाने लगा था.
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मुंबई से पकड़े दोनों आरोपी: पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी विश्लेषण से आरोपी फैजान अहमद के मुंबई में होने की जानकारी मिली थी. पुलिस की टीम ने गैस मैकेनिक के वेश में रह कर उसे कुर्ला से 18 सितंबर को पकड़ा था. उससे पूछताछ के बाद कल मुंबई से ही इसके साथी और मूलत: झारखंड निवासी सह–आरोपी आमिर हुसैन को पकड़ा और जोधपुर लाकर गिरफ्तार किया गया.