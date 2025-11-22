पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख पोतने वाले 5 गिरफ्तार, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर बोले- 'बिहार चुनाव में जनता दे चुकी जवाब'
Blackened PM Modi poster: पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी के पोस्टरों पर कालिख पोतने का मामला, नूंह पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया.
Published : November 22, 2025 at 8:27 AM IST
नूंह: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर कालिख पोतने के पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पांचों आरोपियों ने नूंह के बस स्टैंड पर पीएम मोदी के होर्डिंग पर कालिख पोती थी. आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाकर वायरल किया था. वीडियो में आरोपी पीएम के पोस्टर पर कालिख लगाते नजर आ रहे हैं. जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की. गिरफ्तार सभी युवक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं.
नूंह में पीएम के पोस्टर पर कालिख पोतने वाले पांच गिरफ्तार: आरोप है कि इन कार्यकर्ताओं ने ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, बल्कि अन्य भाजपा नेताओं के पोस्टरों पर भी कालिख पोती थी. बस चालक कासम की शिकायत पर शहर थाना नूंह में मुकदमा दर्ज किया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया. इसके बाद नूंह शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और चारों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया.
कांग्रेस कार्यकर्ता बताए जा रहे पांचों युवक: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अफजल, आमिर, मुबीन, अफाक और बासित के रूप में हुई है. जितेंद्र यादव शहर थाना नूंह प्रभारी ने कहा कि "पांच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमानत पर छोड़ा जा रहा है. इस मामले में बाकि आरोपियों की तलाश जारी है. इन लोगों ने रोडवेज बस पर लगी पीएम मोदी, सीएम नायब सैनी की तस्वीरों पर काले रंग का स्प्रे किया था. मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है."
कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का कांग्रेस पर निशाना: इस मुद्दे पर कैबिनेट राव नरबीर सिंह ने कहा "लोकतंत्र में सभी को विरोध करने और अपनी बात रखने का हक है, लेकिन सारी चीजें मर्यादा में रह कर करनी चाहिए. रही बात कालिख पोतने की, वो तो सभी ने देख लिया कि जनता ने किनके मुंह पर कालिख पोती है."
ये भी पढ़ें- Watch: सिरसा में पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी के पोस्टर पर कालिख पोती, FIR के बाद तीन युवक गिरफ्तार