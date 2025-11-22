ETV Bharat / state

पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख पोतने वाले 5 गिरफ्तार, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर बोले- 'बिहार चुनाव में जनता दे चुकी जवाब'

Blackened PM Modi poster: पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी के पोस्टरों पर कालिख पोतने का मामला, नूंह पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया.

Blackened PM Modi poster
Blackened PM Modi poster (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 22, 2025 at 8:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर कालिख पोतने के पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पांचों आरोपियों ने नूंह के बस स्टैंड पर पीएम मोदी के होर्डिंग पर कालिख पोती थी. आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाकर वायरल किया था. वीडियो में आरोपी पीएम के पोस्टर पर कालिख लगाते नजर आ रहे हैं. जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की. गिरफ्तार सभी युवक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं.

नूंह में पीएम के पोस्टर पर कालिख पोतने वाले पांच गिरफ्तार: आरोप है कि इन कार्यकर्ताओं ने ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, बल्कि अन्य भाजपा नेताओं के पोस्टरों पर भी कालिख पोती थी. बस चालक कासम की शिकायत पर शहर थाना नूंह में मुकदमा दर्ज किया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया. इसके बाद नूंह शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और चारों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया.

कैबिनेट मंत्री राव नरबीर (Etv Bharat)

कांग्रेस कार्यकर्ता बताए जा रहे पांचों युवक: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अफजल, आमिर, मुबीन, अफाक और बासित के रूप में हुई है. जितेंद्र यादव शहर थाना नूंह प्रभारी ने कहा कि "पांच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमानत पर छोड़ा जा रहा है. इस मामले में बाकि आरोपियों की तलाश जारी है. इन लोगों ने रोडवेज बस पर लगी पीएम मोदी, सीएम नायब सैनी की तस्वीरों पर काले रंग का स्प्रे किया था. मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है."

कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का कांग्रेस पर निशाना: इस मुद्दे पर कैबिनेट राव नरबीर सिंह ने कहा "लोकतंत्र में सभी को विरोध करने और अपनी बात रखने का हक है, लेकिन सारी चीजें मर्यादा में रह कर करनी चाहिए. रही बात कालिख पोतने की, वो तो सभी ने देख लिया कि जनता ने किनके मुंह पर कालिख पोती है."

ये भी पढ़ें- Watch: सिरसा में पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी के पोस्टर पर कालिख पोती, FIR के बाद तीन युवक गिरफ्तार

TAGGED:

FIVE ACCUSED ARRESTED IN NUH
पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख
नूंह में पांच आरोपी गिरफ्तार
BLACKENED PM MODI POSTER
BLACKENED PM MODI POSTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.