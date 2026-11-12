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ब्लैक बक के लिए घना में बनेगा 'मिनी तालछापर', सूखे घास के मैदानों में फिर बसाई जाएगी आबादी

भरतपुर : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जलपक्षियों के साथ काले हिरणों की चहलकदमी का नजारा भी देखने को मिल सकेगा. इसके लिए घना में चूरू के तालछापर अभयारण्य की तर्ज पर काला हिरण (ब्लैक बक) के अनुकूल घास के मैदान विकसित किए जाएंगे. हिरणों को यहां लाने से पहले उनके भोजन, छिपने, विश्राम और प्रजनन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूरा प्राकृतिक आवास तैयार किया जाएगा. विशेषज्ञों की मदद से तीन माह में शुरुआती स्तर पर घास के मैदान विकसित करने की तैयारी है. वन विभाग ने पहले चरण में 60 से 65 हेक्टेयर क्षेत्र को ब्लैक बक के रहवास के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है. इसके बाद अनुकूल परिस्थितियां बनने और आवश्यक स्वीकृतियां मिलने पर करीब 20 काले हिरण यहां लाए जाएंगे.

घना में ब्लैक बक की संख्या शून्य : डीएफओ चेतन कुमार बी वी ने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ऐतिहासिक रूप से ब्लैक बक की अच्छी आबादी रही है. पुराने मैनेजमेंट प्लान में यहां 80 से 100 तक काले हिरणों की मौजूदगी के रिकॉर्ड दर्ज है. लेकिन 2000 के दशक में आई बाढ़ की एक घटना के बाद इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई. धीरे-धीरे इनका कुनबा समाप्त हो गया और वर्तमान में घना में ब्लैक बक की संख्या शून्य है. अब वन विभाग इसी ऐतिहासिक आबादी को फिर से स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है. इसके लिए केवल हिरणों को दूसरे अभयारण्य से लाकर छोड़ने के बजाय पहले उनके अनुकूल प्राकृतिक वातावरण विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है.

खाने के लिए मुलायम घास : ब्लैक बक के लिए घास का मैदान विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण बात अलग-अलग प्रजातियों की घास का चयन है. महाराष्ट्र की अमरावती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ जीडी मुरडकर ने घना के मौजूदा घास के मैदानों का अध्ययन कर इनके अनुकूल वनस्पतियों की पहचान और प्रबंधन के संबंध में तकनीकी सुझाव और प्रशिक्षण दिया है. उन्होंने बताया कि ब्लैक बक के लिए दलदली क्षेत्र के बजाय सूखे और खुले घास के मैदान अधिक उपयुक्त होते हैं. इसलिए केवलादेव में इनके लिए अलग तरह का ग्रासलैंड तैयार करना जरूरी है.

60 से 65 हेक्टेयर का लक्ष्य : शुरुआत में करीब 60 से 65 हेक्टेयर क्षेत्र को इनके अनुकूल बनाने का लक्ष्य है. इसके लिए पहले से मौजूद घास के मैदानों का ही वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाएगा. घास की उपलब्धता, उसकी ऊंचाई, वनस्पतियों की विविधता और बायोमास प्रबंधन पर काम होगा. आगे चलकर इस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा. वन विभाग इस संबंध में घास के मैदानों के विशेषज्ञों और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) से भी तकनीकी सहयोग ले रहा है.

दो ब्लॉक चिह्नित : चेतन कुमार ने बताया कि केवलादेव के मैनेजमेंट प्लान में ब्लैक बक री-इंट्रोडक्शन यानी पुनर्स्थापन का प्रावधान है. इसके तहत वन विभाग ने ब्लैक बक की आबादी को फिर से स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार कर अरण्य भवन को स्वीकृति के लिए भेजा है. प्रस्ताव फिलहाल मंजूरी की प्रक्रिया में है. इसी बीच इनके आवास विकास की तैयारी शुरू कर दी गई है. घना के एल-2 और के-2 ब्लॉक को ग्रासलैंड मैनेजमेंट के लिए चिह्नित किया गया है. इसके अलावा दो अन्य घास के मैदान भी विकसित किए जाएंगे. सदर और अघापुर सहित उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां ऐतिहासिक रूप से ब्लैक बक की मौजूदगी रही है.

डॉ मुरड़कर ने बताया कि ब्लैक बक के रहवास में भोजन, विश्राम, छिपने और प्रजनन के लिए अलग-अलग तरह की घास और झाड़ियों की जरूरत होती है. छोटी कांदी, बड़ी कांदी और दूब जैसी मुलायम घास इनके भोजन के लिए उपयोगी है. वहीं ऊंची घास इन्हें छिपने और प्रजनन के दौरान सुरक्षा देती है. इसके अलावा खैर और बेर जैसी झाड़ियों को भी विकसित किया जाएगा. ये झाड़ियां ब्लैक बक के लिए ब्राउजिंग यानी पत्तियां और कोमल वनस्पति खाने का स्रोत बनेंगी. उन्होंने बेर और खैर की पत्तियों तथा कोमल वनस्पतियों को इनके लिए विशेष रूप से उपयोगी रहती हैं.

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घास की पहचान से लेकर मैदान के प्रबंधन तक होगा काम : डॉ मुरड़कर ने बताया कि घना के वनकर्मियों को घास की प्रजातियों की पहचान, घास की कटाई और ग्रासलैंड प्रबंधन की तकनीकी जानकारी दी गई है. इसका उद्देश्य केवल घास का क्षेत्रफल बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसा संतुलित प्राकृतिक आवास तैयार करना है, जहां ब्लैक बक की सभी जरूरतें पूरी हो सकें. इसके लिए मौजूदा घास के मैदानों का आकलन कर यह पता लगाया जा रहा है कि कौन सी प्रजातियां पहले से मौजूद हैं और किनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है. डॉ मुरड़कर ने बताया कि आवास पुनर्स्थापन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी. पहले क्षेत्र की घास और वनस्पतियों का चयन, उनकी उपलब्धता का आकलन और फिर जरूरत के अनुसार उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में करीब तीन साल का दीर्घकालिक प्रयास प्रस्तावित है, ताकि ब्लैक बक के लिए स्थायी और अनुकूल रहवास तैयार हो सके.

तालछापर से आ सकते हैं ब्लैक बक : डीएफओ ने बताया कि घना में ब्लैक बक लाने के लिए चूरू के तालछापर अभयारण्य सहित दूसरे संरक्षित क्षेत्रों के विकल्प पर विचार किया जा रहा है. वन विभाग ने इसी उद्देश्य से प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अंतिम रूप से यह तय होना बाकी है कि ब्लैक बक किस अभयारण्य से लाए जाएंगे. इसके लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक कार्यालय से स्वीकृति मिलेगी. कितने ब्लैक बक लाए जाएंगे, यह भी घास के मैदानों की कैरिंग कैपेसिटी यानी वहां उपलब्ध भोजन और आवास के आधार पर वन्यजीवों को रखने की क्षमता का आकलन करने के बाद तय होगा. वन विभाग का शुरुआती लक्ष्य करीब 20 ब्लैक बक लाने का है. हालांकि इनकी संख्या प्राकृतिक आवास की उपलब्धता और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार ही निर्धारित की जाएगी.

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पहले सुरक्षित परिसर में रखेंगे, फिर खुले जंगल में छोड़ेंगे : डीएफओ ने बताया कि ब्लैक बक को दूसरे अभयारण्य से लाने के बाद सीधे खुले क्षेत्र में छोड़ने के बजाय शुरुआत में सॉफ्ट रिलीज की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. घना में पहले से मौजूद बाड़बंद संरचनाओं में इनके लिए सुरक्षित परिसर तैयार किया जाएगा. यहां कुछ समय तक इन्हें रखकर इनके व्यवहार, स्वास्थ्य और नए वातावरण के अनुकूलन की निगरानी की जाएगी. जब ये नए आवास में सहज हो जाएंगे, तब इन्हें खुले घास के मैदानों में छोड़ दिया जाएगा. विभाग का दीर्घकालिक उद्देश्य इन्हें प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण करने देना है.

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अचानक गायब हो गए थे ब्लैक बक : डीएफओ ने बताया कि करीब ढाई साल पहले करौली से रेस्क्यू कर घना लाए गए तीन ब्लैक बक के कुनबे में शुरुआत में बढ़ोतरी भी हुई थी. यहां अनुकूल वातावरण मिलने की उम्मीद के बीच दो बच्चों का जन्म हुआ और इनकी संख्या बढ़कर पांच हो गई. शुरुआती महीनों में वनकर्मियों और गश्ती दलों को ये पार्क के अलग-अलग हिस्सों में विचरण करते दिखाई देते थे, लेकिन धीरे-धीरे इनकी साइटिंग कम होती चली गई. लेकिन बीते एक साल से ये कहीं नजर नहीं आ रहे. इस साल हुए वाटरहोल सेंसस में भी इनकी मौजूदगी दर्ज नहीं हुई. ऐसे में पांच तक पहुंचा इनका छोटा कुनबा अब कहां है, इसे लेकर वन विभाग के पास भी स्पष्ट जानकारी नहीं है. फिलहाल इन्हें घना में मौजूद नहीं माना जा रहा है.