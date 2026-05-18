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घना में ब्लैकबक मिशन फेल! दो साल पहले लाए गए काले हिरण गायब...6 महीने से साइटिंग है ना रिकॉर्ड

केवलादेव में 1980 के दशक में काले हिरण फिशिंग कैट और ऑटर मौजूद थे, लेकिन समय के साथ ये वन्यजीव यहां से लुप्त हो गए.

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घना में सुस्ताता हिरण (फाइल फोटो) (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 1:02 PM IST

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भरतपुर: विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) में काले हिरणों की वापसी का सपना फिलहाल टूटता नजर आ रहा है. दो साल पहले करौली से रेस्क्यू कर लाए गए तीन ब्लैकबक अब घना से पूरी तरह गायब हो चुके हैं. पिछले छह-सात महीनों से इनकी कोई साइटिंग नहीं हुई और इस साल हुए वाटरहोल सेंसस में भी इनकी मौजूदगी दर्ज नहीं की गई. हैरानी की बात यह है कि वन विभाग के पास भी इन ब्लैकबक का कोई स्पष्ट सुराग नहीं है. उद्यान प्रशासन अब इनके प्राकृतिक शिकार बनने की आशंका जता रहा है. ऐसे में घना में ब्लैकबक का मिशन फेल होता नजर आ रहा है.

घना के डीएफओ चेतन कुमार बी वी ने स्वीकार किया है कि पार्क में छोड़े गए तीनों ब्लैकबक पिछले छह-सात महीनों से नजर नहीं आए हैं. इस साल हुए वाटरहोल सेंसस में भी उनका रिकॉर्ड नहीं मिला. वन विभाग के लिए यह स्थिति इसलिए भी चिंता का विषय बन गई है क्योंकि जिन ब्लैकबक को घना में नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा था, वे अब पूरी तरह गायब हैं.

घना के डीएफओ चेतन कुमार बी वी (ETV Bharat Bharatpur)

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करौली से लाए थे ब्लैकबक: डीएफओ चेतन ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले करौली क्षेत्र से तीन ब्लैकबक रेस्क्यू किए गए थे. ये हिरण एक मंदिर परिसर में रखे गए थे. बाद में इन्हें केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में लाकर छोड़ा गया. उस समय उम्मीद जताई गई थी कि घना का प्राकृतिक वातावरण इनके लिए अनुकूल साबित होगा और धीरे-धीरे यहां काले हिरणों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी. हालांकि विभाग अब मान रहा है कि यह कोई संगठित या वैज्ञानिक री-इंट्रोडक्शन प्रोग्राम नहीं था. यह केवल एक रेस्क्यू ट्रांसलोकेशन था, जिसमें तीन ब्लैकबक को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया था.

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ब्लैकबक मिशन पर संकट. (ETV Bharat gfx)

फिर अचानक गायब: डीएफओ ने बताया कि शुरुआती कुछ महीनों तक ब्लैकबक की गतिविधियां देखी गई थीं. कई बार वनकर्मियों और गश्ती टीमों ने उन्हें पार्क के कुछ हिस्सों में घूमते हुए भी देखा. यहां इनकी संख्या में इजाफा भी हुआ और काले हिरणों ने दो बच्चों को जन्म भी दिया था. ऐसे में इनकी संख्या बढ़ गई थी. लेकिन धीरे-धीरे उनकी साइटिंग कम होती चली गई. अब छह-सात महीनों से किसी भी टीम को ये नजर नहीं आए हैं. इस साल हुए वाटरहोल सेंसस में भी ब्लैकबक की मौजूदगी दर्ज नहीं हुई. आमतौर पर इस सेंसस में पार्क के सभी प्रमुख वन्यजीवों की उपस्थिति दर्ज की जाती है.

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शिकार की आशंका: घना डीएफओ चेतन कुमार का कहना था कि ब्लैकबक के गायब होने के पीछे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में हायना और जैकल जैसे शिकारी जीवों की अच्छी-खासी संख्या मौजूद है. ऐसे में खुले वातावरण में रहने के आदी नहीं होने के कारण ये ब्लैकबक शिकार बन गए हों. डीएफओ ने बताया कि घना के मैनेजमेंट प्लान और प्रिस्क्रिप्शन प्लान में ब्लैकबक री-इंट्रोडक्शन शामिल है. विभाग की कोशिश अब छोटे स्तर के बजाय बड़े पैमाने पर काले हिरण बसाने की है. उन्होंने बताया कि भविष्य में 15 से 20 ब्लैकबक एक साथ लाने की योजना है, ताकि यहां उनकी सस्टेनेबल पॉपुलेशन विकसित हो सके. वन विभाग इसके लिए तकनीकी अध्ययन और उपयुक्त स्थानों पर भी काम कर रहा है. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 1980 के दशक में काले हिरण फिशिंग कैट और ऑटर मौजूद थे, लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे यहां का हेबिटाट प्रभावित हुआ तो ये वन्यजीव यहां से लुप्त हो गए.

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