छत्तीसगढ़ में ब्लैक स्पॉटों की होगी पहचान, छत्तीसगढ़ शासन का आईआईटी मद्रास के साथ ऐतिहासिक एमओयू, जानिए क्या है संजय प्लेटफॉर्म

छत्तीसगढ़ में ब्लैक स्पॉटों की होगी पहचान, छत्तीसगढ़ शासन का आईआईटी मद्रास के साथ ऐतिहासिक एमओयू, जानिए क्या है संजय प्लेटफॉर्म
डेटा-आधारित हाइपरलोकल इंटरवेंशन कार्यक्रम शुरू कि जाएगा जिसके तहत 10 संवेदनशील जिलों में पहले चरण का का काम शुरू होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 23, 2026 at 10:43 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करने और ब्लैक स्पॉटों की पहचान के लिए बड़ा कदम राज्य परिवहन विभाग ने उठाया है. इसके लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में, रायपुर में डेटा-आधारित हाइपरलोकल इंटरवेंशन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप थे.
छत्तीसगढ़ में ब्लैक स्पॉटों की होगी पहचान
इस मौके पर छत्तीसगढ़ शासन और आईआईटी मद्रास CoERS के बीच कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में वैज्ञानिक एवं डेटा-आधारित दृष्टिकोण से कमी लाना है. कार्यशाला में अधिकारियों को बताया गया कि सड़क दुर्घटना डेटा का विश्लेषण कर ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान की जाएगी. हाइपरलोकल सड़क सुरक्षा उपाय और कम लागत वाले अभियांत्रिकी हस्तक्षेप किए जाएंगे. ‘संजय’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्लैक स्पॉट की समय पर पहचान कर साक्ष्य-आधारित निर्णय लिए जाएंगे.
‘संजय’ प्लेटफॉर्म
प्रथम चरण में राज्य के सड़क दुर्घटना की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 10 जिलों को चिन्हित किया गया. इन जिलों में जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप डेटा-आधारित सड़क सुरक्षा कार्ययोजना तैयार की जाएगी.
प्रत्येक सड़क दुर्घटना किसी परिवार के लिए अपूरणीय क्षति होती है. राज्य सरकार का उद्देश्य केवल दुर्घटनाओं की संख्या कम करना नहीं, बल्कि ऐसी सुरक्षित सड़क व्यवस्था विकसित करना है, जिससे प्रत्येक नागरिक सुरक्षित अपने घर पहुँच सके। यह पहल सुरक्षित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है: केदार कश्यप, परिवहन मंत्री
परिवहन विभाग के अधिकारी हुए शामिल
परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने कहा कि संजय प्लेटफॉर्म से दुर्घटना संभावित स्थलों की वैज्ञानिक पहचान कर समयबद्ध हस्तक्षेप संभव होगा. उन्होंने सभी विभागों से समन्वित प्रयास कर दुर्घटनामुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का आह्वान किया. कार्यशाला में चयनित 10 जिलों के कलेक्टर, एसपी, आरटीओ, डीटीओ, एनआईसीसी के जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डेटा-आधारित योजना एवं त्वरित हस्तक्षेप से सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में प्रभावी कमी आएगी.
जानिए क्या होते हैं ब्लैक स्पॉट
सड़क का वह स्थान या चौराहा जहां बार-बार सड़क हादसे होते हैं.
सरकारी मानदंड
500 मीटर के दायरे में 3 साल के भीतर 5 गंभीर हादसे होने पर, या10 से अधिक लोगों की मृत्यु होने पर उस स्थान को ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाता है.
सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।सड़क पर जरूरी सुधार और बदलाव किए जाते हैं.
साल 2024 के आंकड़े
साल 2024 में जनवरी से लेकर नवंबर तक की बात करें तो मार्च में सबसे अधिक सड़क हादसे 191 हुए हैं. हर महीने सड़क हादसों की संख्या 150 से अधिक रही है. सड़क हादसे न हो इसके लिए रायपुर पुलिस लगातार यातायात नियमों का पालन करने के लिए आम जनता से अपील भी करती है. यातायात नियमों को पालन करने की सलाह भी देती है.
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