ETV Bharat / state

सरगुजा में ब्लैक स्पॉट का निर्धारण, जानिए कैसे आप रह सकते हैं सुरक्षित ?

सरगुजा जिला प्रशासन ने सड़कों पर ब्लैक स्पॉट का निर्धारण कर दिया है.

Black Spot On Ambikapur Highway
अंबिकापुर हाईवे पर ब्लैक स्पॉट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 9:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: सरगुजा की नेशनल हाईवे पर करीब 80 किलोमीटर चलने के बाद 100 किलोमीटर की दूसरी स्टेट हाइवे की है तब जाकर सरगुजा की सीमा ख़त्म होती है. उसके बाद यूपी की सीमा शुरू होती है. कुम्भ के दौरान इस सडक पर बड़े सडक हादसे देखे गये. इसके साथ ही हर वर्ष साल के अंत में भी सडक दुर्घटना बढ़ जाती है. ऐसे में सरगुजा पुलिस ने जिले में ब्लैक स्पॉट का चिन्हान्कन किया है.

10 ब्लैक स्पॉट का होगा निर्माण

सरगुजा के एसएपी अमोलक सिंह ढिल्लो ने बताया कि सरगुजा पुलिस ने नेशनल हाइवे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारीयों के साथ मौके पर स्थल का निरीक्षण किया है. जिले में कुल 10 ब्लैक स्पॉट बनाया जाएगा.

सरगुजा की सड़कों पर ब्लैक स्पॉट (ETV BHARAT)

इन रास्तों पर है ब्लैक स्पॉट

  • कटनी गुमला नेशनल हाइवे क्रमांक 43 पर लुचकी काली मंदिर से रघुकुल पेट्रोल पम्प तक
  • रघुनाथपुर में लुंड्रा चौक से हाई स्कूल तक
  • बतौली में गर्ल्स हाई स्कूल से सम्राट पेट्रोल पम्प तक
  • संगवारी स्वास्थ्य केंद्र से नवापारा चौक तक
  • विश्वास मेडिकल बतौली से पंचायत भवन तक
  • अंबिकापुर बनारस स्टेट हाइवे पर स्वीमिंग पूल से बाबरा पेट्रोल पम्प तक
  • रिंग रोड में आकशवाणी चौक से मिशाल मेगा मार्ट तक
  • रिंग रोड में बिलासपुर चौक से आदित्य ज्योती होटल तक
  • बनारस रोड में पीजी कालेज मैदान के सामने से मिश्रा होटल तक
  • चांदनी चौक से शहीद अब्दुल हमीद चौक तक

अब इन ब्लैक स्पॉट्स पर रिफ्लेक्टर, रंबल स्ट्रिप, रेडियम बोर्ड, रोड लाइट और दुर्घटना से जुड़े चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे

सडक दुर्घटना रोकने सरगुजा पुलिस कई तरह के प्रयास करती हैं, एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ सड़क जागरुकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं. हमने नेशनल हाइवे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर स्थलों का निरीक्षण किया. 10 ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन किया है, जहां अब सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे- अमोलक सिंह ढिल्लो, एएसपी, सरगुजा

महाकुंभ में यात्रियों को हुई थी परेशानी

इस रूट पर महाकुंभ के दौरान जाने वाले यात्रियों को परेशानी हुई थी. इस मार्ग पर कई छोटे बड़े हादसे हुए और जाम की स्थिति से लोग परेशान हुए. एक बड़ी दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के 10 लोगों की मौत हो गई जो कुम्भ जा रहे थे, इस घटना में 19 लोगो को चोट आई थी. यह हादसा सरगुजा की सीमा छोड़ने के बाद हुआ था, लेकिन हाथी नाला में अक्सर दुर्घटना हुई और जाम की ख़बरें लगातार आती ही रही.

कोरबा में कूप कटाई का विरोध, ग्रामीण और वन विभाग आमने सामने, कोयला खदान के लिए जंगल काटने का आरोप

सरगुजा में जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए बड़ी बैठक, छोटे छोटे संगठन एकजुट होकर उठाएंगे आवाज

झीरम कांड पर फिर राजनीतिक बवाल, कांग्रेस ने कहा- जेपी नड्डा से NIA करे पूछताछ; सरेंडर नक्सलियों से जांच की दें अनुमति

TAGGED:

AMBIKAPUR VARANASI HIGHWAY
ROAD ACCIDENTS IN SURGUJA
सरगुजा में ब्लैक स्पॉट
सरगुजा की नेशनल हाईवे
BLACK SPOTS IN AMBIKAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.