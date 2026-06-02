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मुजफ्फरनगर में यूरिया की कालाबाजारी पकड़ी, तीन ट्रक से 454 बोरे जब्त, आठ गिरफ्तार

यूरिया कालाबाजारी में 8 गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : थाना जानसठ पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने कृषि विभाग के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए यूरिया की कालाबाजारी पकड़ी है. तीन वाहनों में लदे 454 बोरे बरामद किए गए हैं. मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जब्त यूरिया, वाहन और फर्जी बिलों की कुल कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है. गिरोह किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाली यूरिया को भोपा क्षेत्र के तीन खाद विक्रेताओं से ऊंचे दामों पर खरीदता था. फिर फर्जी बिल बनाकर पिकअप और कैंटर से यूरिया को यमुनानगर, हरियाणा पहुंचाया जाता था. वहां से इसे प्लाईवुड फैक्टरियों में महंगे दामों पर बेचा जाता था. पूछताछ में सामने आया कि इंडस्ट्रियल ग्रेड यूरिया से ग्लू बनाने की लागत 80-100 रुपये प्रति किलो आती है, जबकि सब्सिडी वाला यूरिया इस्तेमाल करने पर लागत मात्र 5-6 रुपये किलो पड़ती है. यूरिया की कालाबाजारी का भंडाफोड़. (Video Credit; ETV Bharat)