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मुजफ्फरनगर में यूरिया की कालाबाजारी पकड़ी, तीन ट्रक से 454 बोरे जब्त, आठ गिरफ्तार

यूरिया को यमुनानगर, हरियाणा पहुंचाया जाता था. वहां से इसे प्लाईवुड फैक्टरियों में महंगे दामों पर बेचा जाता था.

यूरिया कालाबाजारी में 8 गिरफ्तार.
यूरिया कालाबाजारी में 8 गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 5:41 PM IST

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Updated : June 2, 2026 at 6:07 PM IST

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मुजफ्फरनगर : थाना जानसठ पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने कृषि विभाग के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए यूरिया की कालाबाजारी पकड़ी है. तीन वाहनों में लदे 454 बोरे बरामद किए गए हैं. मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जब्त यूरिया, वाहन और फर्जी बिलों की कुल कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है.

गिरोह किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाली यूरिया को भोपा क्षेत्र के तीन खाद विक्रेताओं से ऊंचे दामों पर खरीदता था. फिर फर्जी बिल बनाकर पिकअप और कैंटर से यूरिया को यमुनानगर, हरियाणा पहुंचाया जाता था. वहां से इसे प्लाईवुड फैक्टरियों में महंगे दामों पर बेचा जाता था. पूछताछ में सामने आया कि इंडस्ट्रियल ग्रेड यूरिया से ग्लू बनाने की लागत 80-100 रुपये प्रति किलो आती है, जबकि सब्सिडी वाला यूरिया इस्तेमाल करने पर लागत मात्र 5-6 रुपये किलो पड़ती है.

यूरिया की कालाबाजारी का भंडाफोड़. (Video Credit; ETV Bharat)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया, मुखबिर से सूचना के आधार पर एक जून की रात कवाल पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक हुंडई ऑरा कार, एक कैंटर और दो पिकअप गाड़ियों को रोका. वाहनों से HURL, KRIBHCO और RCF मार्का के 454 बोरा यूरिया बरामद हुआ. मौके पर मौजूद जिला कृषि अधिकारी ने तीनों बिल फर्जी बताए.

जांच में पता चला कि पिछले 6 महीने में गिरोह ने करीब 15.12 लाख किलोग्राम अनुदानित यूरिया की कालाबाजारी की. गिरफ्तार आरोपियों में सहारनपुर, यमुनानगर और मुजफ्फरनगर के 8 लोग शामिल हैं. आरोपियों पर BNS की धाराओं और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना जानसठ में मुकदमा दर्ज किया गया है. अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जारी है.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह पुलिस से बचने के लिए मालवाहक वाहनों के आगे एक कार चलाकर रैकी करता था तथा परिवहन के लिए फर्जी बिलों का इस्तेमाल करता था.

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Last Updated : June 2, 2026 at 6:07 PM IST

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