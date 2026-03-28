अमेठी में पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी, पुलिस का बड़ा एक्शन
मोहनगंज पुलिस ने 235 लीटर पेट्रोल व 50 लीटर डीजल किया बरामद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:21 AM IST
अमेठी: जिले के थाना मोहनगंज क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल की काला बाजारी का खुलासा किया है. पुलिस टीम ने मौके से 235 लीटर पेट्रोल और 50 लीटर डीजल समेत उपकरण बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई खाद्य एवं रसद विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से की है.
पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि शुक्रवार को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिले के मोहन गंज थाना क्षेत्र के विराज बाजार में अकबर हुसैन द्वारा बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में पेट्रोल/डीजल ड्रमों में भरकर कालाबाजारी करते हुए बेचा जा रहा है.
प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर चेकिंग और पूछताछ की गई तो मौके पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम अकबर हुसैन निवासी विराज थाना मोहनगंज बताया. पास में रखे ड्रमों व अन्य उपकरणों के बारे में पूछने पर बताया कि इनमें पेट्रोल व डीजल है जिसे बेचने के लिए रखा है.
पुलिस टीम द्वारा भण्डारण/बिक्री के लिए जरूरी वैध प्रपत्र मांगे तो वह दिखा नहीं सका. इस मौके पर ड्रमों में भरा 235 लीटर पेट्रोल, 50 लीटर डीजल, 01 कूप, तेल मापने वाले लीटर व एक तेल निकालने वाली मशीन को कब्जे में लिया गया. थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा उक्त कार्यवाही की सूचना खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग को देते हुये अग्रिम कार्यवाही की जा रही है. यह आपरेशन मोहन गंज पुलिस टीम और जिले की खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा की गई.
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