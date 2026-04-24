ETV Bharat / state

एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी, बिलासपुर में 54 सिलेंडर जब्त, मचा हड़कंप

बिलासपुर खाद्य विभाग ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कार्रवाई की है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 24, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध के बाद भारत में एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ा. एलपीजी की बुकिंग की मियाद 25 दिन तक बढ़ा दी गई. इस बीच बिलासपुर के सीपत में एलपीजी सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग की बात सामने आई है. इस सूचना पर बिलासपुर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है. बिलासपुर के सीपत चौक में गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण पर खाद्य विभाग ने एक्शन लिया है. कुल 54 सिलेंडर जब्त किए हैं.

कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई

बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है. शुक्रवार की सुबह सरकंडा क्षेत्र के सीपत चौक में खाद्य विभाग की टीम ने रेड मारी. इस दौरान कुल 54 घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर को जब्त किया गया. एएफओ अजय मौर्य और विनीता दास के नेतृत्व में टीम ने संयुक्त कार्रवाई की. महामाया गैस चूल्हा दुकान और गर्ल्स हॉस्टल संचालक के यहां टीम ने दबिश दी. यहां से 14.2 किलोग्राम के 19 सिलेंडर और 5 किलोग्राम के 35 सिलेंडर जब्त किए. मौके से 7 रिफिलिंग नोजल (बंशी), एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन सहित अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं.

जांच में कई अहम खुलासे हुए

जांच में सामने आया कि बिना वैध अनुमति के गैस सिलेंडरों का भंडारण और रिफिलिंग कर अवैध रूप से बिक्री की जा रही थी. जिससे सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही थी और आमजन की जान-माल को खतरा बना हुआ था. जिला प्रशासन की कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिलासपुर में किसी भी सूरत में एलपीजी सिलेंडरों का अवैध भंडारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.

विश्व युद्ध की आंच या सिस्टम की चूक? LPG संकट से जूझता छत्तीसगढ़ का लोह उद्योग, रोजगार पर मंडराता खतरा

सक्ती जिले में फायरिंग, सीमेंट-रेत कारोबारी और कांग्रेस नेता के घर घुसे नकाबपोश, गोली लगने से एक बेटे की मौत, एक घायल

TAGGED:

LPG CYLINDERS IN CHHATTISGARH
RAID IN BILASPUR
एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री
बिलासपुर खाद्य विभाग
BLACK MARKETING OF LPG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.