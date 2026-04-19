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दिल्ली के रोहिणी में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 57 सिलेंडर बरामद; डिलीवरी मैन गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी और गाजीपुर इलाके में नकली इंजन ऑयल सप्लाई का किया पर्दाफाश

रोहिणी में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़
रोहिणी में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 19, 2026 at 12:42 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी इलाके में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 57 गैस सिलेंडर, एक टाटा पिकअप वाहन, वजन मापने की मशीन और गैस ट्रांसफर करने के उपकरण बरामद किए हैं. यह पूरा नेटवर्क घरेलू गैस की आपूर्ति प्रणाली के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ पाया गया.

रोहिणी में अवैध सिलेंडरों के भंडारण का पर्दाफाश

डीसीपी पंकज कुमार नें बताया की सूचना मिली थी कि रोहिणी के राम विहार इलाके में अवैध रूप से LPG सिलेंडरों का भंडारण और रिफिलिंग की जा रही है. इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्टर-22 स्थित सुरसुमन गैस एजेंसी के पास छापा मारा, जहां आरोपी लोकपाल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.जांच में सामने आया कि आरोपी लोकपाल एक अधिकृत गैस एजेंसी से जुड़ा डिलीवरी मैन है, जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित सिलेंडरों को ग्राहकों तक पहुंचाने के बजाय अवैध रूप से अपने पास जमा कर लेता था. इसके बाद वह इन सिलेंडरों से गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में भरता और खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता था.बरामद 57 सिलेंडरों में से 50 भरे हुए, 2 खाली और 5 आंशिक रूप से भरे हुए पाए गए.

गैस ट्रांसफर के उपकरण और वजन मापने की मशीन बरामद

पुलिस को मौके से गैस ट्रांसफर करने के उपकरण और वजन मापने की मशीन भी मिली, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी लंबे समय से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था. फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है. डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन हैं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं.

गाजीपुर इलाके में नकली इंजन ऑयल कंपनी का भंडाफोड़

वहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाजीपुर इलाके में नकली इंजन ऑयल बनाने और सप्लाई करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है. कार्रवाई के दौरान करीब 700 लीटर डुप्लीकेट इंजन ऑयल, भारी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री और मशीनरी बरामद की गई है. आरोपी नामी कंपनियों के ब्रांड का इस्तेमाल कर बाजार में नकली तेल खपा रहे थे.डीसीपी पंकज कुमार नें बताया की स्पेशल ड्राइव के तहत 16 अप्रैल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गढ़ोली गांव, गाजीपुर में छापा मारा गया. मौके से राकेश कुमार छाबड़ा और कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया.

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57 CYLINDERS RECOVERED IN ROHINI
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