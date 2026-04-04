बस्ती में गैस की कालाबाजारी, पुलिस ने सिलेंडर से भरा डिलीवरी वैन पकड़ा, दो गिरफ्तार
वैन की तलाशी लेने पर 19 सिलेंडर बरामद हुए. जिनमें से 16 सिलेंडर भरे हुए थे. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 8:21 PM IST
बस्ती : कोतवाली पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम ने शनिवार को गैस माफिया के एक बड़े खेल का पर्दाफाश किया. गैस की कालाबाजारी कर रहे दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
पुलिस को इनपुट मिला था कि सन इंडेन गैस एजेंसी के पास भारी मात्रा में घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही है. सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोतीचंद और ARO अशोक कुमार मिश्र के नेतृत्व में एक संयुक्त छापेमारी टीम का गठन किया गया.
टीम ने प्लानिंग के साथ बस्ती टोल प्लाजा से महज 200 मीटर पहले मोर्चा संभाल लिया. जैसे ही तस्करों की डिलीवरी वैन पहुंची, टीम ने पकड़ लिया. वैन की तलाशी लेने पर 19 सिलेंडर बरामद हुए. जिनमें से 16 सिलेंडर भरे हुए थे. पकड़े गए आरोपियों की पहचान बस्ती के रहने वाले संत कुमार और संतोष के रूप में हुई है.
आरोपी लंबे समय से घरेलू गैस को अवैध रूप से कमर्शियल दामों पर सप्लाई करने के धंधे में लिप्त थे. इस बड़ी कार्रवाई में आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने मौके पर ही स्टॉक रजिस्टर और डिलीवरी चालान की जांच की, जिसमें भारी अनियमितता पाई गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.
डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया, इंडेन गैस के दो हॉकर संत कुमार और संतोष को 16 भरे सिलेंडर और 3 खाली सिलेंडर के साथ पकड़ा गया है. दोनों पिकअप से गैस की दोगुने दाम पर कालाबाजारी कर रहे थे. प्रशासन के पास ऐसी कई और एजेंसियों की लिस्ट है जो स्टॉक की चोरी कर उसे ब्लैक मार्केट में बेचते हैं.
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