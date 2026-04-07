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रासायनिक खाद की कालाबाजारी की तो जाएंगे जेल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम की चेतावनी

मंत्री नेताम ने कहा कि किसानों को जैविक खेती पर भी ध्यान देना चाहिए. मंत्री ने कहा, खाद की कमी किसानों को नहीं होने देंगे.

minister Ramvichar Netam warning
खाद की जमाखोरी करने वालों को मंत्री की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 7, 2026 at 10:39 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने रासायनिक खाद की कालाबाजारी करने वाले को कड़ी चेतावनी दी है. कृषि मंत्री ने कहा कि किसान हित से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा. अगर को रासायनिक खाद की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया, तो उसपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने ये बातें रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकारियों की बैठक के दौरान कही.

खाद की जमाखोरी करने वालों को मंत्री की चेतावनी

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि खाद की जमाखोरी या अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं गड़बड़ी पाए जाने पर सीधे जेल भी भेजे जाएंगे. मंत्री ने कहा कि पश्चिमी एशिया संकट के कारण रासायनिक उर्वरकों की कमी की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरी तरह सजग है, खाद की कमी नहीं होगी. मंत्री ने कहा कि किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

आने वाले समय में आपूर्ति और बेहतर होगी, इसलिए किसानों को किसी भी प्रकार से घबराहट या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है. राज्य सरकार खरीफ 2026 की तैयारियों को लेकर पूरी तरह सक्रिय है और उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है. जिलों के संबंधित विभागीय अमले को नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आते ही तत्काल कार्रवाई की जा सके: रामविचार नेताम, कृषि मंत्री

“विकसित भारत संकल्प अभियान”

अहम बैठक में आगामी 5 मई से 20 मई तक पूरे प्रदेश में “विकसित भारत संकल्प अभियान” की तैयारियों की समीक्षा भी की गई. मंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों, विभागीय अधिकारियों और मैदानी अमले की टीम गांव-गांव जाकर किसानों, किसान समूहों और संगठनों से सीधे संवाद करेगी. इस दौरान किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, वैकल्पिक उर्वरकों और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी दी जाएगी. अभियान के दौरान कृषि के साथ-साथ अन्य विभाग जैसे-मछली पालन, उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञ भाग लेंगे.

डीएपी खाद की उपलब्धता पर चर्चा

मंत्री नेताम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान को प्राथमिकता और गंभीरता के साथ संचालित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल जागरूकता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मौके पर ही किसानों की समस्याओं का समाधान और योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित होनी चाहिए.

यह भी स्पष्ट किया गया कि पिछले वर्ष डीएपी की आपूर्ति में आई बाधाओं को देखते हुए इस बार एनपीके, एसएसपी और अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. सरकार का फोकस केवल उर्वरक उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और आधुनिक बनाने पर है. किसानों की आय बढ़ाने और लागत घटाने के उद्देश्य से दलहन, तिलहन और अन्य वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी तेजी से काम किया जा रहा है.

एग्रीस्टैक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील

इस बैठक में फार्मर आई डी के तहत एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन हेतु शेष बचे हुए कृषकों का एक सप्ताह के भीतर पंजीयन करने हेतु निर्देश दिए गए ताकि कोई भी किसान पी.एम.किसान योजना से लाभान्वित होने से वंचित न रहे. उन्होंने खरीफ सीजन में किसानों को सुगमतापूर्वक उर्वरक व्यवस्था हेतु दूरस्थ अंचलों में प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक का भण्डारण करने के निर्देश दिए.

दलहन और तिहलन की खेती पर फोकस

मंत्री ने विभागीय योजनाओं में वर्ष 2025-26 में हुए व्यय की समीक्षा के दौरान विशेष रूप से फसल प्रदर्शन योजना एवं ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन-तिलहन को बढावा देने हेतु समीक्षा की, जिसमें रायपुर संभाग के अधीन जिलों में और अधिक प्रयास कर ग्रीष्मकालीन धान के रकबे को कम करके दलहन तिलहन एवं मक्का फसल को बढावा देने हेतु निर्देशित किया गया. साथ ही धमतरी जिले में विगत् दो वर्षाे में दलहन तिलहन के रकबे में वृद्धि पर खुशी जाहिर की गई. समीक्षा के दौरान पाया कि धमतरी जिले को छोडकर अन्य जिलों में प्रगति नगण्य है आगामी एक सप्ताह के भीतर मार्कफेड, नाफेड एवं समिति स्तर पर समन्वय करके दलहन तिलहन की खरीदी हेतु और अधिक प्रयास करने पर बल दिया.

वाटर बॉडी में मखाना एवं सिंघाडा की खेती पर चर्चा

बैठक में वाटर बॉडी में मखाना एवं सिंघाडा की खेती के लिए उद्यानिकी विभाग को विशेष कार्ययोजना बना कर कृषक एवं कृषक समूहों से आवश्यक चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए. उन्होंने मखाना की खेती हेतु जिला धमतरी में किए गए कार्य की सराहना की गई. मखाना की खेती के साथ-साथ मछली पालन के लिए किसानों को जागरूक करने निर्देश दिए.

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