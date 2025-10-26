ETV Bharat / state

कानपुर में 873 कार्ड धारकों के 250 कुंतल राशन की कालाबाजारी; कोटेदार के खिलाफ FIR दर्ज

थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गयी है.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर में सरकारी राशन की कालाबाजारी (Photo Credit: ETV Bharat)
कानपुर: बिल्हौर थाना क्षेत्र में एक कोटेदार ने 873 कार्डधारकों का करीब 250 कुंटल राशन का गबन कर लिया. इस की शिकायत कार्डधारकों और सभासद अशोक चंद तिवारी ने पूर्ति विभाग से की. आपूर्ति निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि 24 अक्टूबर को वह कोटेदार केशव वाजपेई की दुकान पर गये थे.

स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं था: जांच के दौरान कोटेदार ने स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया. इसके बाद उन्होंने पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने आरोपी कोटेदार केशव वाजपेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जानकारी देते सभासद अशोक चंद तिवारी (Photo Credit: ETV Bharat)

आपूर्ति निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा ने कहा कि जांच के दौरान, कोटेदार की दुकान पर मौजूद कुछ कार्डधारकों को अक्टूबर माह का राशन नहीं मिला था.

250 कुंतल राशन की कालाबाजारी: जांच में करीब 250 कुंतल राशन का भी कोटेदार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. इससे राशन की कालाबाजारी होने का पता लगा. कार्ड धारकों ने बताया कि कई कोटेदार पूरा राशन नहीं देते एक या दो किलो राशन काट लेते हैं. अगर कार्डधारक कोटेदार से सवाल जवाब करते हैं, तो वह बदसलूकी करना शुरू कर देता है.

सप्लाई इंस्पेक्टर ने डीएम को भेजी रिपोर्ट: डीएम आपूर्ति निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को भेजी गई है. उन्होंने कोटेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदिश दिया है. आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने बिल्हौर थाने में कोटेदार केशव वाजपेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

कोटेदार की तलाश में पुलिस की टीम: कार्डधारकों ने कोटेदार केशव वाजपेई लोगों से अभद्र व्यवहार करने, राशन कम देने और मनमानी करने का आरोप लगाया. इस मामले में थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गयी है. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी कोटेदारों की दुकानों पर जाकर स्टॉक की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है.

