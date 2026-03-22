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गाजियाबाद में गैस एजेंसी की कालाबाजारी आई सामने, 99 सिलेंडर ब्लैक करने पर संचालक पर FIR दर्ज

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में गैस एजेंसी के खिलाफ आपूर्ति विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है. दरअसल, मामला मोदीनगर क्षेत्र का है. मोदीनगर के ग्राम फफरारा के रहने वाले धर्मवीर सिंह की तरफ से जिलाधिकारी से धीरेंद्र गैस सर्विस की तरफ से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने और अवैध तरीके से ब्लैक करने के संबंध में शिकायत की गई थी. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलदार मोदीनगर को जांच करने के निर्देश दिए गए थे. डीएम के निर्देश पर टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो अनियमितताएं पाई गई.

तहसीलदार मोदीनगर एवं आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम और बीपीसीएल की बिक्री अधिकारी के साथ धीरेंद्र गैस सर्विस मोदीनगर की जांच की गई. टीम ने मौके पर जाकर जांच की. जांच के दौरान धीरेंद्र गैस सर्विस के गोदाम का स्टॉक चेक किया गया, स्टॉक चेक करने के बाद स्टॉक का मिलन स्टॉक रजिस्टर से किया गया. स्टॉक रजिस्टर मिलान करने पर 99 घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) के कम पाए गए. जांच के दौरान टीम ने कई उपभोक्ताओं को फोन करके गैस सिलेंडर डिलीवरी के संबंध में जानकारी ली गई. उपभोक्ताओं की तरफ से अधिकारियों को बताया गया कि उनके द्वारा बुक कराई गई गैस की डिलीवरी का मैसेज उनके मोबाइल पर आया है, लेकिन उनके गैस सिलेंडर प्राप्त नहीं हुए हैं.

DSO अमित तिवारी के मुताबिक, धीरेंद्र गैस सर्विस की पूर्व में ही शिकायतें प्राप्त हो रही थी. शिकायतें प्राप्त होने पर धीरेंद्र गैस सर्विस की प्रबंधन एवं प्रोपराइटर द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किए जाने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन उनके द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान नहीं किया जा सका. धीरेंद्र गैस सर्विस की प्रबंधक योगिता तोमर और प्रोपराइटर कुसुम तोमर की ओर से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण न करने और अधिक संख्या में शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा धीरेंद्र गैस सर्विस की जांच कराई गई. जांच में पाई गई अनीयताओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी के अनुमोदन के अनुपालन में धीरेंद्र गैस सर्विस की प्रबंधक योग्यता और प्रोपराइटर कुसुम तोमर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है.

बता दें कि, जिला प्रशासन द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था की घरेलू गैस सिलेंडर एवं पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी. डीएम द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए चार टीमों का गठन किया गया था. जिला प्रशासन का कहना है कि गाजियाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर का स्टॉक पर्याप्त है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है. नियम अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी सुचारू चल रही है.