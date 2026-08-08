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जमानत के लिए तंत्र साधना, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की फोटो रखकर श्मशान में काला जादू, एक आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. संजय यादव की रिपोर्ट

Bilaspur Crime News
बिलासपुर क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 10:47 PM IST

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बिलासपुर: न्यायधानी बिलासपुर से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. जिले के सीपत में एक श्मशान घाट के अंदर जमानत के लिए तंत्र साधना का खुलासा हुआ है. यहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की फोटो रखकर तांत्रिक क्रिया किया जा रहा था. ऐसा करते ग्रामीणों ने देख लिया. उसके बाद एक आरोपी को उन्होंने पकड़ लिया. जबकि तीन आरोपी फरार हो गए.

सीपत थाना क्षेत्र की घटना

सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी स्थित एक श्मशानघाट में शुक्रवार की देर रात कथित तंत्र साधना का मामला सामने आया. ग्रामीणों ने चार लोगों को संदिग्ध तरीके से पूजा-पाठ करते देखा. इस बीच ग्रामीणों को देखकर चारों भागने लगे, जिनमें से एक युवक का नाम ऋषिकेश कुमार बताया जा रहा है. जिसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि तीन फरार हो गए.

बिलासपुर पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

शुक्रवार रात को थाने में फोन आया. कुछ गांव वाले लड़कों की पिटाई कर रही है. पुलिस श्मशान घाट में पहुंची. तब पता चला कि एक आरोपी चाकूबाजी केस में रिहा हुआ था. उसके रिश्तेदार जेल में बंद हैं. रिहाई के लिए ये लोग श्मशान घाट में तांत्रिक क्रिया कर रहे थे. पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई की है- रजनेश सिंह, एसएसपी बिलासपुर

मौके से कई सामान बरामद

मौके से मछली, नींबू, सिंदूर, पूजा सामग्री और चीफ जस्टिस की तस्वीर सहित दो युवकों के फोटो बरामद होने की बात सामने आई है प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि युवक जेल में बंद आरोपी का रिश्तेदार है जो चाकूबाजी के केस में जेल में बंद है. बताया जा रहा है कि जेल में बंद युवक की जमानत के लिए उसके रिश्तेदार सोशल मीडिया के जरिए एक कथित तांत्रिक के संपर्क में आए थे. तांत्रिक ने श्मशानघाट में विशेष क्रिया करने से जमानत मिलने का दावा किया था. इसके बाद चारों देवरी श्मशानघाट पहुंचे थे. पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है और फरार तीन लोगों की तलाश कर रही है.

इससे पहले भी एक ऐसे ही मामला बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में आया था. जहां एक तांत्रिक बन्नाक चौक मुक्तिधाम में पहुंचकर देर रात फोटो और कुछ सामान रखकर तंत्र क्रिया कर रहा था. इस दौरान क्षेत्र के कुछ युवक वहां पहुंचे और उससे पूछताछ की तो वो कथित तांत्रिक संतुष्ट जनक जवाब नहीं दे पाया. इसपर पुलिस ने मौके पहुंची और तंत्र क्रिया कर रहे सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी युवक को पकड़ कार्रवाई की थी.

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सीपत थाना क्षेत्र
BLACK MAGIC RITUAL IN BILASPUR

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