ETV Bharat / state

काले रंग के खूबसूरत खतरनाक किंग कोबरा का 4 साल में दूसरी बार रेस्क्यू, 1 फीट ग्रोथ से 13 फीट हुई लंबाई

संपूर्ण मध्य भारत में कोरबा जिला इकलौता ऐसा क्षेत्र है. जहां किंग कोबरा का स्थायी रहवास है.

king cobra Rescue
किंग कोबरा कोरबा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 2:39 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: गुरुवार की शाम कोरबा वन मंडल के अंतर्गत आने वाले गांव पसरखेत के समीप फिर से एक काले रंग की सफेद धारी वाला खूबसूरत होने के साथ ही बेहद खतरनाक किंग कोबरा का रेस्क्यू किया गया. ये वही किंग कोबरा है, जिसका रेस्क्यू 2021 में भी किया गया था. अब 4 साल बाद फिर से इसी किंग कोबरा का रेस्क्यू गुरुवार की शाम को हुआ है. वन विभाग के रेस्क्यू दल ने भी इसकी पुष्टि की है.

वैसे तो कोरबा वनमंडल के कई क्षेत्र में अलग-अलग समय में अलग-अलग लंबाई और उम्र के किंग कोबरा पाए गए हैं, लेकिन गुरुवार को जो किंग कोबरा मिला इसका रेस्क्यू दूसरी बार हुआ है. जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष के लगभग आंकी गई है. 2021 में जब इस किंग कोबरा का रेस्क्यू हुआ था, तब लंबाई लगभग 12 फीट थी. अब यह 13 फीट का हो चुका है. जो इस बात को भी प्रमाणित करता है कि कोरबा वनमंडल के क्षेत्र में न सिर्फ किंग कोबरा की स्थाई मौजूदगी है. बल्कि उनके ग्रोथ के लिए भी यहां एक अच्छा वातावरण मौजूद है, जो किंग कोबरा के प्राकृतिक विकास के लिए भी लिए भी बेहद अनुकूल है. वन विभाग किंग कोबरा के डीएनए एनालिसिस के साथ ही क्षेत्र को भी संरक्षित करने की दिशा में काम कर रहा है.

किंग कोबरा का रेस्क्यू (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों के हाथ-पांव फूले तत्काल दी वन विभाग को सूचना : कोरबा अपनी समृद्ध जैव-विविधता और दुर्लभ वन्यजीवों के लिए भी जाना जाता है. जिले के पासरखेत गांव में गुरुवार शाम 4 बजे एक विशालकाय किंग कोबरा को देख लोगों के हाथ पांव फूल गए. ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. घटना की जानकारी तत्काल वन विभाग और नोवा नेचर वेलफेयर सोसायटी की टीम को दी गई. सूचना मिलते ही रेस्क्यूअर जितेंद्र सारथी ने मामले की जानकारी कोरबा डीएफओ प्रेमलता यादव को दी. जितेंद्र के साथ एम सूरज, सिद्धांत जैन, बबलू मारवा तुरंत उस स्थान के लिए कोरबा से रवाना हुए. गांव पहुंचने के बाद सबसे पहले ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर किया गया और फिर तय प्रोटोकॉल के तहत रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

king cobra Rescue
किंग कोबरा का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)

डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद काबू में आया किंग कोबरा : 2021 में जब या किंग कोबरा बरामद हुआ था और रेस्क्यू किया गया था तब वह काफी शांत था लेकिन अब वह काफी आक्रामक व्यवहार कर रहा था. जिसके कारण रेस्क्यू टीम को किंग कोबरा को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब एक से डेढ़ घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किंग कोबरा ने बार-बार फुफकारते हुए अपना आक्रामक रूप दिखाया. बाद में धैर्यपूर्वक और सावधानी से काम करते हुए आखिरकार टीम ने किंग कोबरा को सुरक्षित थैले में डालकर सफल रेस्क्यू किया. रेस्क्यू को देखने के लिए बड़ी तादात में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे.

king cobra Rescue
काले रंगा का खूबसूरत किंग कोबरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

रेस्क्यू के बाद नियमानुसार पंचनामा तैयार किया गया और फिर किंग कोबरा को उसके प्राकृतिक आवास क्षेत्र के घने जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया.
इस दौरान पासरखेत वन परिक्षेत्र अधिकारी देवदत्त खांडे, नोवा नेचर (अध्यक्ष) एम सूरज, सिद्धांत जैन, बबलू मारुवा, संतोष कुमार यादव, चनेश राठिया, खगेश यादव और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण मौजूद रहे.

king cobra Rescue
डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद काबू में आया किंग कोबरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के वर्ग एक में शामिल है किंग कोबरा : कोरबा डीएफओ प्रेमलता यादव ने आम लोगों से अपील कर कहा है कि किंग कोबरा, जिसे स्थानीय भाषा में पहाड़ चित्ती भी कहा जाता है. उसे वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम-1972 के अनुसार वर्ग- I में रखा गया है. इस जीव को छेड़ने, मारने या किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाना अपराध कि श्रेणी में आता है. अतः जब भी आप के घरों के आसपास किंग कोबरा या अन्य कोई सांप दिखाई दे तो वन विभाग को सूचना दें. किंग कोबरा जैसे वन्यजीवों का संरक्षण पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक है.

king cobra Rescue
पसरखेत के आसपास पहले भी मिल चुका है किंग कोबरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस बार मिला वयस्क किंग कोबरा, 20 फीट तक हो सकती है लंबाई : किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला विषधर सांप है. इसकी लंबाई 20 फीट तक या इससे भी ज़्यादा हो सकती है. यह अन्य सांपों को खाकर जीवित रहता और उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करता है. ये विश्व का एकमात्र सांप है, जिसकी मादा अपने अंडों के लिए पत्तों का घोंसला बनाती है. लगभग 3 माह तक उस घोंसले की रक्षा करती है. अंडे से निकलते ही किंग कोबरा की लंबाई 2 से 3 फीट की रहती है. विशेषज्ञों का कहना हैं की किंग कोबरा बिना वजह मनुष्य पर हमला नहीं करता. केवल खतरा महसूस होने पर आक्रामक हो जाता हैं.

king cobra Rescue
साल 2021 में इसी किंग कोबरा का हुआ था रेस्क्यू (ETV Bharat Chhattisgarh)

नर अपने क्षेत्र को रखते हैं अपने कब्जे में : किंग कोबरा को पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष शिकारी माना गया है. यह हमारे खाद्य श्रृंखला के लिए बेहद जरूरी जीव है. किंग कोबरा ठीक शेरों की तरह अपने इलाके को संरक्षित करके रखते हैं. वह अपने इलाके में किसी अन्य का दखल पसंद नहीं करते. जिस किंग कोबरा का रेस्क्यू 4 साल में दूसरी बार हुआ है, वह एक वयस्क नर किंग कोबरा है. जो अपने इलाके को लेकर बेहद संवेदनशील और पजेसिव है. पिछली बार भी इस किंग कोबरा को पसरखेत के आसपास से ही रेस्क्यू किया गया था. ऐसा माना जा रहा है कि वह अपने इलाके को संरक्षित करने के लिए ही आसपास चक्कर लगता है. इस दौरान ग्रामीण इसे देख लेते हैं, नर किंग कोबरा अपने इलाके में किसी और नर की मौजूदगी को पसंद नहीं करते. यदि एक इलाके में दो नर किंग कोबरा मौजूद हों, तो उनमें द्वंद होता है.

नक्सलगढ़ चिंतलनार में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम, रन फॉर यूनिटी में दौड़े बच्चे और युवा
पीएम मोदी और सरगुजा का अटूट प्रेम, लाल किले से गार्बेज कैफे तक दिखा अपनापन
छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनकर तैयार, धान और बस्तर की कला से सजा भवन, आधुनिक सुविधाओं से भी है लैस


TAGGED:

KORBA KING COBRA
BLACK KING COBRA
कोरबा किंग कोबरा
KORBA
KING COBRA RESCUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.