रोहतांग दर्रे पर ब्लैक आइस से बढ़ा खतरा, सड़क पर जमी बर्फ से फिसल रहे वाहन
तेल टैंकर चालकों ने अटल टनल से आवाजाही की मांगी अनुमति, जान जोखिम में डालकर टैंकर पहुंचा रहे लाहौल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 11:33 AM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बढ़ती ठंड के बीच ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फ जमने लगी है. जिसके चलते जिला कुल्लू से रोहतांग दर्रे के रास्ते लाहौल घाटी पहुंचाए जा रहे तेल टैंकरों के चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रोहतांग दर्रे के डोहरनी मोड़ पर सड़क पर ब्लैक आइस जमने से फिसलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में भारी-भरकम तेल टैंकरों को इस मार्ग से सुरक्षित निकालना चालकों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. स्थिति को देखते हुए टैंकर चालकों ने जिला प्रशासन से तेल टैंकरों को रोहतांग दर्रे के बजाय अटल टनल मार्ग से लाहौल पहुंचाने की अनुमति देने की मांग उठाई है.
तापमान गिरने से जमा हुई ब्लैक आइस
टैंकर चालक बलविन्द्र सिंह, रत्न कुमार ने बताया कि बीते दिन रोहतांग दर्रे से तेल टैंकर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. डोहरनी मोड़ पर सड़क पर जमा पानी परेशानी का कारण बना हुआ है. तापमान में गिरावट के चलते सड़क पर पानी जमकर ब्लैक आइस का रूप ले रहा है, जिससे वाहनों के फिसलने का खतरा बढ़ गया है. चालकों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से टैंकरों को इस संवेदनशील हिस्से से सुरक्षित पार करवाया जा सका.
खतरे में टैंकर चालकों की जान
टैंकर चालकों ने बताया कि तेल टैंकर पहले ही भारी और संवेदनशील वाहन होते हैं. अगर फिसलन के कारण कोई टैंकर अनियंत्रित होता है तो इससे चालक की जान खतरे में पड़ने के साथ सड़क पर यातायात भी प्रभावित हो सकता है. ऐसे में किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए समय रहते सुरक्षित विकल्प अपनाना जरूरी है. ब्लैक आइस जमा होने से सिर्फ टैंकर चालकों को नहीं बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी परेशानियां बढ़ रही हैं.
टैंकर चालकों की प्रशासन से मांग
टैंकर चालकों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से आग्रह किया है कि सर्दियों के मौसम और सड़क की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तेल टैंकरों को अटल टनल के रास्ते लाहौल ले जाने की अनुमति दी जाए. इससे एक ओर घाटी में तेल की आपूर्ति सुचारू बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर चालकों को जान जोखिम में डालकर रोहतांग दर्रे से गुजरने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा. टैंकर चालकों ने प्रशासन से सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जल्द फैसला लेने की मांग की है.