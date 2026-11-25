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रोहतांग दर्रे पर ब्लैक आइस से बढ़ा खतरा, सड़क पर जमी बर्फ से फिसल रहे वाहन

पहाड़ों पर जमने लगी बर्फ ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बढ़ती ठंड के बीच ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फ जमने लगी है. जिसके चलते जिला कुल्लू से रोहतांग दर्रे के रास्ते लाहौल घाटी पहुंचाए जा रहे तेल टैंकरों के चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रोहतांग दर्रे के डोहरनी मोड़ पर सड़क पर ब्लैक आइस जमने से फिसलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में भारी-भरकम तेल टैंकरों को इस मार्ग से सुरक्षित निकालना चालकों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. स्थिति को देखते हुए टैंकर चालकों ने जिला प्रशासन से तेल टैंकरों को रोहतांग दर्रे के बजाय अटल टनल मार्ग से लाहौल पहुंचाने की अनुमति देने की मांग उठाई है.

तापमान गिरने से जमा हुई ब्लैक आइस