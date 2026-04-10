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BHU का ब्लैक गोल्ड, गार्डनिंग के शौकीनों की पहली पसंद, जानिए

BHU उद्यान विभाग के प्रयास के बारे में वरिष्ठ अधिकारी उद्यान प्रो. अश्विनी कुमार देशवाल का कहना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर बहुत बड़ा है. यहां पर बहुत से पेड़ पौधे हैं, लेकिन पतझड़ के मौसम में यह हमेशा परेशानी का सबक बनते हैं. वैसे तो 12 महीना यहां पर पेड़ों से पत्ते गिरने और सूखने की वजह से टेंशन रहती है. सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है हमें अपनी गाड़ी लगाकर इसे नगर निगम को देना पड़ता है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे लेकर एक प्रयास शुरू किया था, जो कि अब फलीभूत होने लगा है. ये प्रयास इन सूखे पत्तों को नेचुरल खाद में बदलने का था, जिसे यहां के उद्यान विभाग ने करते हुए इसकी बिक्री भी शुरू कर दी है. अगर आप भी अपने घर की छत, गार्डन या बालकनी में पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं तो आपको यहां नेचुरल खाद मिल जाएगी. इतना ही नहीं किसानों के लिए भी यह खाद सब्जी और फलों की खेती में काफी सार्थक सिद्ध होगी.

वाराणसी: पेड़ों से गिरने वाले पत्ते परेशानियां बढ़ाते हैं और यह गर्मी के मौसम में और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि सूखे पत्तों का एक जगह इकठ्ठा होना कई बार ज्यादा गर्मी में आग लगने की वजह बन जाता है. ऐसे में इन पत्तों से डबल मुसीबत होती है. गंदगी अलग और आग लगने का खतरा भी बना रहता है. लेकिन क्या आपको पता है. इन पत्तियों से बनाया जा रहा काला सोना आइए जानते हैं कैसे?

नगर निगम इस कचरे को साफ करने का एक्स्ट्रा पैसा लेता है, इससे हमारे यूनिवर्सिटी बजट पर भी इफेक्ट आता है. कई बार खुराफात की वजह से लोग जलती हुई माचिस, बीड़ी, सिगरेट फेंक देते हैं. जिसके कारण आग लगती है और कुछ लोग कचरा साफ करने के लिए इसे जला देते हैं. ऐसे में यूनिवर्सिटी का नुकसान भी होता है और बार-बार यह खतरा रहता है कि आग लगने की वजह से कहीं कोई हादसा ना हो.

ऐसे बनती है नेचुरल ऑर्गेनिक खाद: प्रो. अश्विनी ने बताया कि 2 साल पहले हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया. यह प्रयास इन सूखे पत्तों को यूनिवर्सिटी के अलग-अलग जगह पर इकट्ठा कर उसे नेचुरल ऑर्गेनिक खाद में बदलने का था. इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हमने धैर्य के साथ इस काम को शुरू किया. पतझड़ के महीने में अगर हम बात करें तो लगभग 12 से 15 ट्रैक्टर ट्राली सूखे पत्ते निकलते हैं, जबकि आम दिनों में 1 से 2 ट्रॉली ही यह इकट्ठा हो पाते हैं. इन पत्तों को हम नेचुरल खाद में बदलने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें डालने के बाद पानी का छिड़काव लगातार करते रहते हैं. जब तक यह पेट डीकंपोज्ड होना शुरू न हो जाए इसके डी कंपोस्ट होने के साथ लगभग 7 से 9 महीने में यह खाद के रूप में तैयार होते हैं.

नेचुरल ऑर्गेनिक खाद . (Photo Credit; ETV Bharat)

खाद को कहते हैं काला सोना: कृषि की भाषा में खाद को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बाजार में बिकने वाली केमिकल युक्त खाद से भी ज्यादा नेचुरल और आर्गेनिक होती है. इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा फल और सब्जियों की खेती में किया जाता है. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी उद्यान विभाग ने अपने यहां 10-12 रुपये किलो बिक्री के रेट पर रखा है. कोई भी व्यक्ति जो गार्डनिंग का शौकीन है वह भी आकर हमसे यह खाद ले सकता है.

इसकी क्वालिटी देश के किसी भी हिस्से में चेक कराई जा सकती है. इसमें कोई मिलावट नहीं पूरे ओरिजिनल ऑर्गेनिक खाद हैं. जिसका इस्तेमाल आपके गार्डनिंग को और बेहतर बनाने का काम करेगा. उन्होंने बताया कि बहुत से किसान जो आम, केला और सब्जियों की खेती करते हैं. वह हमसे यह खाद खरीद रहे हैं. इसे खरीदने के लिए उद्यान विभाग बीएचयू में आकर एक पर्ची कटवानी होती है और अपनी रिक्वायरमेंट बताकर इसे आसानी से खरीदा जा सकता है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

1300 एकड़ में है BHU के मुख्य परिसर का क्षेत्रफल: काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1916 में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉ. एनी बेसेंट जैसी महान हस्तियों के सहयोग से की थी. केन्द्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का क्षेत्रफल 1300 एकड़ है. जिसमें सड़कें, व्यापक हरियाली, एक मंदिर, एक हवाई पट्टी और भव्य वास्तुकला वाले भवन बनवाए गए हैं.



आप भी कर सकते हैं सूखे पत्तों को काले सोने में बदलने का काम-

नेचुरल पत्ते से खाद बनाने का तरीका बेहद आसान है. सबसे पहले सूखे पत्तों को कम से कम 3 टुकड़ों में तोड़े. सूखे पत्तों को इकट्ठा करके यदि घर में जगह है तो एक गड्ढे में रखें नहीं तो किसी ड्रम में डालकर उस पर पानी का छिड़काव करते रहें. सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम तक पानी का छिड़काव जरूरी है, पहले 3 दिन तक पत्तों को पानी में भिगोकर रखना ना भूले. सूखे पत्तों को छांव में रखें ना की धूप में नहीं तो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी. एक्सपर्ट का कहना है कि इन पत्तों को लगभग 6 से 8 महीने छोड़ने के बाद यह काले रंग में कन्वर्ट होना शुरू होंगे. इसके बाद या डीकंपोज्ड होकर सूखी खाद के रूप में तैयार होंगे. यह प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती पत्तों के काले होने के बाद इनको छानने का प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण है. पैरों से या फिर किसी भारी चीज से इनको क्रश करने के बाद पहले मोती और फिर पतली छलनी से इन्हें छान कर खाद के रूप में तैयार करें.

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