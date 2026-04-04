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करनाल में काले शीशे वाली कार का कहर, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, बोनट पर लटकाकर दौड़ाता रहा चालक

करनाल में काले शीशे वाली कार के नाबालिग चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. चालक पर पुलिसकर्मी को टक्कर मारने का आरोप है.

KARNAL HIT AND RUN CASE
पुलिसकर्मी को बोनट पर लटकाकर दौड़ाता रहा चालक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 4, 2026 at 1:46 PM IST

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Updated : April 4, 2026 at 2:28 PM IST

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करनाल: शहर के सेक्टर-6 स्थित सरकारी कॉलेज चौक पर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. हैरानी की बात यह रही कि टक्कर के बाद पुलिसकर्मी कार के बोनट पर जा गिरा और चालक उसे काफी दूरी तक लेकर भागता रहा. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी और वाहन दोनों को पकड़ लिया.

Karnal Hit And Run Case
ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को मारी टक्कर (Etv Bharat)

रोकने का इशारा बना हादसे की वजह: घटना बीते शनिवार की बताई जा रही है. पुलिसकर्मी कुलबीर सिंह सेक्टर-6 के सरकारी कॉलेज चौक पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे. इसी दौरान काले शीशे वाली एक संदिग्ध कार वहां से गुजर रही थी. जब पुलिसकर्मी ने गाड़ी को रुकने का संकेत दिया, तो चालक ने न सिर्फ आदेश की अनदेखी की, बल्कि तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी.

ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को बोनट पर लटकाकर दौड़ाने वाला चालक गिरफ्तार (Etv Bharat)

बोनट पर लटककर बची जान: टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुलबीर सिंह सीधे कार के बोनट पर जा गिरे. खुद को बचाने के लिए उन्होंने बोनट को मजबूती से पकड़ लिया. चालक ने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की और पुलिसकर्मी को काफी दूरी तक इसी हालत में लेकर भागता रहा. गनीमत रही कि वह नीचे नहीं गिरे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.

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करनाल थाना (Etv Bharat)

सीसीटीवी फुटेज ने खोली पूरी कहानी: घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में यह पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ दिखाई देता है कि पुलिसकर्मी बोनट पर लटका हुआ है और चालक बिना रुके गाड़ी दौड़ा रहा है. कुछ दूरी पर जाकर अचानक ब्रेक लगाने पर पुलिसकर्मी नीचे कूदता नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद वह वाहन को रोकने की कोशिश नहीं करता है.

फरार होने की कोशिश, लेकिन बच नहीं पाया आरोपी: सीसीटीवी में यह भी सामने आया कि चालक ने गाड़ी को बैक किया और मौके से फरार हो गया. इस दौरान मौके पर पहुंचे दूसरे पुलिसकर्मी ने तुरंत वायरलेस के जरिए सूचना प्रसारित की, जिसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया.

नाबालिग निकला चालक, वाहन भी जब्त: मामले की जांच करते हुए सेक्टर-32-33 थाना पुलिस ने आरोपी को ट्रेस कर लिया. जांच में पता चला कि कार चालक नाबालिग था और उसके साथ एक नाबालिग लड़की भी मौजूद थी. वाहन पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी. पुलिस जांच अधिकारी निरंजन के अनुसार, "आरोपी को पकड़कर जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर दिया गया है और कार को जब्त कर लिया गया है. फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है."

ये भी पढ़ें-हरियाणा: कार रोकने को कहा तो पुलिसकर्मी को उड़ाकर भागा ड्राइवर, CCTV में देखिए खतरनाक तस्वीरें
Last Updated : April 4, 2026 at 2:28 PM IST

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करनाल में हिट एंड रन केस
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