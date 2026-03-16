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महराजगंज में मंत्री ओपी राजभर को दिखाया काला झंडा, कार्यकर्ताओं ने युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, पुलिस ने हिरासत में लिया

मंत्री ओपी राजभर को दिखाया काला झंडा. ( Photo Credit; ETV Bharat )