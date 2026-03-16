महराजगंज में मंत्री ओपी राजभर को दिखाया काला झंडा, कार्यकर्ताओं ने युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, पुलिस ने हिरासत में लिया
कार्यक्रम के दौरान ओपी राजभर ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 8:12 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 9:22 PM IST
महराजगंज : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सामाजिक समरसता महारैली के दौरान काले झंडे दिखाए गए. इससे कार्यक्रम के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई. युवक के विरोध करते ही पार्टी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और युवक को पकड़ लिया. दौड़ा-दौड़ाकर पिटाई की. पुलिस ने युवक को कार्यकर्ताओं के बीच से सुरक्षित निकाला और हिरासत में ले लिया.
छत्रपति शाहूजी महाराज कलेक्ट्रेट मैदान में सोमवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया था. कांशीराम की जयंती के अवसर पर आयोजित इस रैली में जिले और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे. इस दौरान मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सामाजिक समरसता और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि कांशीराम ने दलित, पिछड़े और वंचित समाज को राजनीतिक पहचान दिलाने का काम किया. कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग को लेकर उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया गया. उस समय उन्हें संसद में नहीं दिया गया और बाद में वे मुस्लिम लीग के सहारे चुनाव जीतकर आए और कानून मंत्री बने.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए भी कांशीराम को भारत रत्न देने की बात नहीं की गई, जबकि आज उनके नाम पर राजनीति की जा रही है. उन्होंने पूर्वांचल राज्य गठन की मांग उठाते हुए कहा कि पूर्वांचल राज्य बनने पर वंचित समाज को नेतृत्व का अवसर मिलेगा. साथ ही महिलाओं को राजनीति, शिक्षा और रोजगार में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की वकालत की.
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