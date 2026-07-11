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बाड़मेर में ब्लैक कोबरा ने 5 मुर्गियों को उतारा मौत के घाट, निगल गया 9 अंडे

ब्लैक कोबरा का सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया.

ब्लैक कोबरा सांप
ब्लैक कोबरा सांप (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 12:24 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
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बाड़मेर : जिले में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां एक ब्लैक कोबरा सांप ने न केवल 5 मुर्गियों को अपना शिकार बनाया बल्कि एक साथ 9 अंडों को भी निगल लिया. इस घटना को देखकर किसान परिवार के होश उड़ गए और घर में 5 फीट लंबा कोबरा होने की वजह से हड़कंप मच गया.

जिले के माडपुरा गांव में शनिवार सुबह एक किसान के घर में ब्लैक कोबरा घुस गया, जिसके बाद किसान परिवार की ओर से आनन-फानन में इसकी सूचना जिले में सांपों के रेस्क्यू करने वाले कोबरामैन मुकेश माली को इसकी सूचना दी. माली ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कोबरा सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया.

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कोबरामैन मुकेश माली (ETV Bharat Barmer)

कोबरामेन मुकेश माली ने बताया कि शनिवार सुबह माडपुरा गांव में एक किसान के घर पर सांप होने की सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि वहां जाकर देखा तो 5 फीट लंबा एक ब्लैक कोबरा सांप था. इस सांप ने हमारे पहुंचने से पहले किसान के पांच मुर्गियां को शिकार बना लिया था. साथ ही ही उसने मुर्गी के 9 अंडों को निगल लिया था. मुकेश माली ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से बाड़मेर जिले में सांपों को रेस्क्यू करने का कार्य कर रहे हैं. इस तरह की घटना बेहद काम देखने को मिलती है. इसके बाद ब्लैक कोबरा का सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया.

मुकेश ने बताया कि इन दिनों जिले की ग्रामीण इलाकों में घरों में सांप निकालने की घटनाएं सामने आ रही है. ऐसे में लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जिले में किसी के भी घर में सांप निकले तो घबराएं नहीं बल्कि सावधानी बरतें और इसकी सूचना तुरंत हमें दें ताकि हम उसका रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़गे.

Last Updated : July 11, 2026 at 1:14 PM IST

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BLACK COBRA KILLS 5 CHICKENS
BLACK COBRA SWALLOWS EGGS
ब्लैक कोबरा ने मुर्गियों को मारा
कोबरा ने मुर्गी के अंडे निकले
BLACK COBRA RESCUE

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