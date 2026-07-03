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मानसून में रहें सतर्क! हल्द्वानी में पानी की टंकी में मिला ब्लैक कोबरा, मकान मालिक ने दिखाई समझदारी

हल्द्वानी के हल्दूचौड़ स्थित जग्गीबंगर निवासी दीप बमेठा ने जब अपनी टंकी खोली तो उसमें ब्लैक कोबरा दिखाई दिया, वन विभाग ने रेस्क्यू किया

BLACK COBRA IN WATER TANK
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 3, 2026 at 10:18 AM IST

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हल्द्वानी: मानसून की बारिश के साथ जहरीले सांप अब जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगे हैं. हल्दूचौड़ के जग्गीबंगर में एक घर की पानी की टंकी से करीब 6 फीट लंबे ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू हुआ. मकान मालिक की सूझबूझ और वन विभाग की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया. यह घटना बारिश के मौसम में सतर्क रहने की बड़ी चेतावनी है.

पानी की टंकी में मिला ब्लैक कोबरा: मानसून का मौसम शुरू होते ही जहरीले जीव-जंतुओं की गतिविधियां तेज हो गई हैं. हल्दूचौड़ के जग्गीबंगर क्षेत्र की यह घटना इसी खतरे की ओर इशारा करती है. यहां एक घर की पानी की टंकी में करीब छह फीट लंबा ब्लैक कोबरा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. घर के मालिक दीप बमेठा जब रोज की तरह पानी की टंकी खोलने पहुंचे, तो अंदर कुंडली मारकर बैठा विशाल कोबरा दिखाई दिया.

टंकी में कोबरा (Etv Bharat)

मकान मालिक ने दिखाई सूझबूझ: दीप ने घबराने या सांप को भगाने की कोशिश करने के बजाय तुरंत टंकी बंद कर दी और परिवार के लोगों को दूर रहने की सलाह दी. इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही गौला रेंज की वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. काफी देर तक चले सावधानीपूर्ण अभियान के बाद कोबरा को सुरक्षित टंकी से बाहर निकाला गया. रेस्क्यू के दौरान पूरी सतर्कता बरती गई ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे.

वन विभाग ने टंकी से कोबरा को रेस्क्यू किया: रेस्क्यू करने के बाद सांप को उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया. वन विभाग का कहना है कि बारिश के मौसम में बिलों और निचले इलाकों में पानी भरने के कारण सांप सुरक्षित स्थानों की तलाश में घरों, पानी की टंकियों, स्टोर रूम और अन्य जगहों में पहुंच सकते हैं. इसलिए लोग पानी की टंकियां, बाथरूम, स्टोर और आसपास की झाड़ियों की नियमित जांच करें. यदि कहीं सांप दिखाई दे, तो उसे पकड़ने या मारने की कोशिश न करें, बल्कि तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना दें.

तीन सांप हो चुके रेस्क्यू: गौला रेंजर चंदन सिंह अधिकारी ने बताया कि-

बरसात के कारण सांप अब लोगों के घरों तक पहुंचने लगे हैं. हल्दूचौड़ क्षेत्र में पानी की टंकी सहित अन्य स्थानों से 3 सापों को रेस्क्यू किया गया. लोगों से अपील करते हैं कि वन्य जीव अगर रिहायशी क्षेत्र में आते हैं, तो तत्काल वन विभाग को सूचित किया जाए.
-चंदन सिंह अधिकारी, रेंजर-

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