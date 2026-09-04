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बीएल संतोष बोले, 'प्रत्याशी कमजोर हो तो भी पार्टी साथ दे', बीजेपी सांसदों की निष्क्रियता पर जताई नाराजगी

सांसदों की निष्क्रियता का मुद्दा उठा: बैठक में एक नेता की ओर से ऐसी परिस्थितियों में बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करने का सुझाव दिया गया था. इस पर संतोष ने कहा कि किसी स्थानीय समीकरण या बोर्ड बनाने की संभावना के लिए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को कमजोर नहीं किया जा सकता. संगठन की पूरी ताकत अपने प्रत्याशी के पीछे लगनी चाहिए. बैठक में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने निकाय चुनाव में कुछ सांसदों की अपेक्षित सक्रियता नहीं होने का मुद्दा भी उठाया. इस पर संतोष ने नाराजगी जताते हुए कहा कि निकाय चुनाव में सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें पूरी तरह चुनावी गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए. चुनाव में किसी भी स्तर की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

जयपुर: प्रदेश भाजपा मुख्यालय में निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने चुनाव संचालन समिति की बैठक में जिलेवार प्रभारियों से निकाय चुनाव की तैयारियों और मौजूदा स्थिति का फीडबैक लिया. बैठक में टिकट वितरण के बाद की स्थिति, बागियों और निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका से लेकर चुनावी प्रबंधन तक पर विस्तार से चर्चा हुई. इसी दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी और निर्दलीय के मुद्दे पर बीएल संतोष ने संगठन को स्पष्ट संदेश दिया कि प्रत्याशी कितना भी कमजोर क्यों न हो, पार्टी को अपने अधिकृत प्रत्याशी के साथ मजबूती से खड़ा रहना है. साथ ही बीएल संतोष ने निकाय चुनाव में सांसदों की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जताई.

युवा और महिला सम्मेलन से माहौल बनाने की तैयारी: बैठक में निकाय चुनाव के प्रचार अभियान के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में युवा और महिला सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई गई. इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष एससी-एसटी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. इसके तहत अलग-अलग सामाजिक वर्गों तक पार्टी का संपर्क बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की रणनीति है. बैठक में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, निकाय चुनाव प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, चुनाव संचालन समिति के सदस्य और केंद्रीय प्रभारी-सह प्रभारी मौजूद रहे. राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, राजेंद्र गहलोत, अरुण चतुर्वेदी, प्रभुलाल सैनी और लालचंद कटारिया सहित समिति के सदस्यों ने भी चुनावी स्थिति को लेकर फीडबैक दिया.

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'हर चुनाव महत्वपूर्ण, कार्यकर्ता ही केंद्र में': बैठक के बाद निकाय चुनाव प्रभारी प्रभुलाल सैनी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य निकायों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के बाद स्थानीय निकाय में भाजपा का बोर्ड बनाना प्राथमिकता है. चुनाव सह प्रभारी शंकर सिंह राजपुरोहित ने कहा कि हर चुनाव में संगठन की ओर से प्रभारियों की व्यवस्था की जाती है. उन्होंने कहा कि वार्ड का पार्षद संगठन की सबसे निचली, लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी है. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह संगठनात्मक बैठक है और वरिष्ठ नेताओं की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार पार्टी कार्यकर्ता काम करेंगे. उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की चुनाव में सक्रियता को लेकर कहा कि पार्टी में सभी लोग चुनाव में जुटे हुए हैं और यदि कहीं कोई कमी है, तो संगठन अपने स्तर पर उसे ठीक करेगा.

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'राहुल गांधी विदेश में पाए जाते हैं': उधर प्रभु लाल सैनी और राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस की ओर से इस बैठक को लेकर उठाए गए सवालों पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी किसी चुनाव को गंभीरता से लेती नहीं है. इसीलिए उनकी ऐसी स्थिति हो गई है. हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है. कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है. हम हर चुनाव को कार्यकर्ता के चुनाव के रूप में लेते हैं और हमारे पार्टी का हर छोटा और बड़ा नेता कार्यकर्ता के रूप में काम करता है. यही वजह है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री नगर निकाय चुनाव का फीडबैक लेने के लिए हमारे बीच में है. कांग्रेस की हालत यह है कि वह टुकड़ो में बटी हुई है. अगर कोई कांग्रेस के नेता चुनाव के समय राहुल गांधी को ढूंढना चाहे, तो वह उन्हें नहीं मिलते, क्योंकि वह विदेश में पाए जाते हैं.