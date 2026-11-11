कुशवाह के बगावती तेवर: विधायक बोहरा पर साधा निशाना, बोले- इस 'कोठी' को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा...
कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के पति बीएल कुशवाह ने पंचायत चुनाव में मांगे भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट.
Published : November 11, 2026 at 8:11 PM IST
धौलपुर: कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के पति एवं पूर्व विधायक बीएल कुशवाह के बगावती तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं. पंचायत चुनाव के दौरान राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए बीएल कुशवाह ने कांग्रेस के स्थानीय विधायक रोहित बोहरा का नाम लिए बिना जुबानी हमला बोला. कुशवाह ने उन्हें लोमड़ी तक कह दिया. क्षेत्र की राजनीति में प्रभावी मानी जाने वाली उनकी 'कोठी' को जड़ से उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी.
पूर्व विधायक बीएल कुशवाह ने कहा, राजाखेड़ा क्षेत्र राजाओं का खेड़ा है, जहां शेर रहते हैं, लेकिन यहां शेर एक लोमड़ी के पीछे चल रहे हैं. वे समाज के लोगों में स्वाभिमान जगाने आए हैं. आज प्रजातंत्र है, लेकिन यहां 3 हजार वोट बैंक वाला व्यक्ति 3 लाख वोटों पर राजनीति कर रहा है, जो पूरी तरह अन्याय है. कुशवाह बोले- राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर, ब्राह्मण, कुशवाहा, लोधा, बघेल और जाटव समेत विभिन्न समाजों का बड़ा वोट बैंक है. इसके बावजूद इन समाजों से बड़ा राजनीतिक नेतृत्व उभरने नहीं दिया गया. इसकी वजह समाजों में आपसी फूट भी रही है. इसका फायदा कुछ लोग उठाते रहे हैं. समाजजनों को एकजुट होकर सियासी ताकत दिखानी होगी. बलि हमेशा बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं. इसलिए अब शेर बनने की जरूरत है.
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10 साल जेल में रहा, टूटा नहीं: पूर्व विधायक ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाया कि मेरी बढ़ती ताकत से परेशान होकर षड्यंत्र रचा और 10 साल तक जेल में रहना पड़ा. इस दौरान वे टूटे नहीं. हर दिन राजनीतिक विरोधी को जवाब देने की योजना बनाते रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी राजनीति समाप्त करने के लिए भाई समान साढ़ू डॉ. शिवचरण कुशवाहा को सामने चुनावी मैदान में उतारा गया. कुशवाह बोले, लोमड़ी कभी सामने से वार नहीं करती, बल्कि पीछे से हमला करती है. राजनीतिक विरोधी ने समाज बांटने का प्रयास किया. उन्होंने चेताया कि किसी भी पार्टी से बैर नहीं, लेकिन 'कोठी तेरी खैर नहीं'. वे बोले- पहला पत्थर मैंने मार दिया, आगे का जिम्मा समाज के युवाओं का है.
जिला प्रमुख के मुद्दे पर कांग्रेस से नाराजगी: कुशवाह ने जिला प्रमुख के चयन और टिकट वितरण पर कांग्रेस नेतृत्व के प्रति नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा से पहले कई बार जिला प्रमुख बना, लेकिन इस बार उन्होंने प्रमुख बनाने की जिम्मेदारी लेने की बात कही. उसके बाद उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से फोन करवा उन्हें केवल अपने क्षेत्र की जिला परिषद सीटों पर टिकट वितरण तक सीमित रहने को कहा गया. जिले की चार विधानसभा क्षेत्रों में जिला परिषद की कुल 29 सीटें हैं, जबकि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में केवल छह सीटें आती हैं. इसके बावजूद बड़े समाजों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और टिकट वितरण में उनकी भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया गया.
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वे किसी दल के गुलाम नहीं: कुशवाह ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्ट कर दिया कि वे किसी राजनीतिक दल के गुलाम नहीं हैं. जहां उनका प्रत्याशी मैदान में होगा, वे समर्थन करेंगे. इसी नाराजगी के चलते अब वे भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं.
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