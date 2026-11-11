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कुशवाह के बगावती तेवर: विधायक बोहरा पर साधा निशाना, बोले- इस 'कोठी' को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा...

पंचायत चुनाव के मंच से कुशवाह का बोहरा पर निशाना ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के पति एवं पूर्व विधायक बीएल कुशवाह के बगावती तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं. पंचायत चुनाव के दौरान राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए बीएल कुशवाह ने कांग्रेस के स्थानीय विधायक रोहित बोहरा का नाम लिए बिना जुबानी हमला बोला. कुशवाह ने उन्हें लोमड़ी तक कह दिया. क्षेत्र की राजनीति में प्रभावी मानी जाने वाली उनकी 'कोठी' को जड़ से उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी.

पूर्व विधायक बीएल कुशवाह ने कहा, राजाखेड़ा क्षेत्र राजाओं का खेड़ा है, जहां शेर रहते हैं, लेकिन यहां शेर एक लोमड़ी के पीछे चल रहे हैं. वे समाज के लोगों में स्वाभिमान जगाने आए हैं. आज प्रजातंत्र है, लेकिन यहां 3 हजार वोट बैंक वाला व्यक्ति 3 लाख वोटों पर राजनीति कर रहा है, जो पूरी तरह अन्याय है. कुशवाह बोले- राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर, ब्राह्मण, कुशवाहा, लोधा, बघेल और जाटव समेत विभिन्न समाजों का बड़ा वोट बैंक है. इसके बावजूद इन समाजों से बड़ा राजनीतिक नेतृत्व उभरने नहीं दिया गया. इसकी वजह समाजों में आपसी फूट भी रही है. इसका फायदा कुछ लोग उठाते रहे हैं. समाजजनों को एकजुट होकर सियासी ताकत दिखानी होगी. बलि हमेशा बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं. इसलिए अब शेर बनने की जरूरत है.