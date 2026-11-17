ETV Bharat / state

मेरठ में भाकियू कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन; गन्ना मूल्य वृद्धि की मांग, बढ़ाई जाए KCC की लिमिट

मेरठ में भाकियू कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: भारतीय किसान यूनियन (भानु) के कार्यकर्ताओं ने मेरठ में मंगलवार को प्रदर्शन किया. इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर शीघ्र गन्ना मूल्य वृद्धि समेत KCC की लिमिट बढाने की मांग समेत और भी कई मांगें रखी हैं.

शुगर मिल चालू होने के बाद अब किसान जहां लगातार मिलों पर गन्ना पहुंचा रहे हैं, वहीं किसान संगठनों ने गन्ने के मूल्य की घोषणा की मांग को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. मंगलवार को मेरठ में भाकियू के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शन किया और पैदल मार्च भी निकाला.