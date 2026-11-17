मेरठ में भाकियू कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन; गन्ना मूल्य वृद्धि की मांग, बढ़ाई जाए KCC की लिमिट
मंगलवार को मेरठ में भाकियू के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शन किया और पैदल मार्च भी निकाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 2:33 PM IST
मेरठ: भारतीय किसान यूनियन (भानु) के कार्यकर्ताओं ने मेरठ में मंगलवार को प्रदर्शन किया. इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर शीघ्र गन्ना मूल्य वृद्धि समेत KCC की लिमिट बढाने की मांग समेत और भी कई मांगें रखी हैं.
शुगर मिल चालू होने के बाद अब किसान जहां लगातार मिलों पर गन्ना पहुंचा रहे हैं, वहीं किसान संगठनों ने गन्ने के मूल्य की घोषणा की मांग को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. मंगलवार को मेरठ में भाकियू के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शन किया और पैदल मार्च भी निकाला.
भारतीय किसान यूनियन (भानू) के जिला अध्यक्ष ठाकुर उमेश राणा ने कहा कि की सबसे पहले और प्रमुख जो मांग है वह गन्ना मूल्य को लेकर है गाने की शुगर मील सरकार के आदेश के बाद प्रदेश भर में लगभग अब चालू हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार ने गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की है.
उन्होंने कहा कि उद्योगपति कुछ भी बनाएंगे तो उनका रेट पहले ही घोषित हो जाता है और जब भी वह मार्केट में कुछ बिक्री करने के लिए उत्पाद उतारते हैं तो उनको पता होता है कि उनकी किस चीज का क्या रेट है. ॉ
लोगों को भी सबसे पहले कीमत का ही पता चलता है. जबकि किसान खेत में गन्ना उगाता है, पूरी मेहनत करता है और उसको अपने गन्ने के कीमत का ही नहीं मालूम होती है.
किसानों ने कमिश्नरी मुख्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च में निकाला. उन्होंने कहा कि यह भी माना जा रहा है कि लगभग 400 प्रति कुंतल तक का गन्ने पर खर्च भी आता है, ऐसे में सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गन्ना मूल्य की रेट की घोषणा की जाए रेट बढ़े. उन्होंने कहा कि गन्ने का मूल्य 600 प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए.
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए है. सरकार से मांग करते हैं कि यह राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की जाए. हर वर्ष किसानों को रिन्यूवल भी कराना पड़ता है. सरकार से मांग करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड को रिन्यू कराने के लिए भी अवधि 5 साल की जानी चाहिए.
भानु गुटके किसान नेताओं ने स्पष्ट तौर पर अल्टीमेटम भी दे दिया. उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी नहीं की गई और कीमतों का खुलासा सरकार ने नहीं किया तो सभी किसान संगठन मिलकर शुगर मिलों को भी बंद करने का काम करेंगे.
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