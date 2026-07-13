भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध, BKU (राजेवाल) ने चंडीगढ़ में निकाली बाइक रैली, आंदोलन की चेतावनी
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में BKU (राजेवाल) ने चंडीगढ़ में बाइक रैली निकाली है.
Published : July 13, 2026 at 7:34 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 7:49 PM IST
चंडीगढ़ : भारत-अमेरिका के प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के विरोध में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) ने चंडीगढ़ में मोटरसाइकिल रैली निकाली है. रैली के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार की व्यापार नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि ये समझौता लागू किया गया तो देशभर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.
कृषि और डेयरी क्षेत्र को नुकसान : प्रदर्शन के चलते शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहा. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू किए और लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की. किसान नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते से भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र को बड़ा नुकसान हो सकता है. उनका आरोप है कि सरकार की व्यापार नीति बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी कारोबारी हितों को प्राथमिकता दे रही है, जबकि छोटे किसानों की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.
"किसानों की आमदनी पर असर पड़ेगा": बीकेयू (राजेवाल) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि अमेरिका के किसानों को सरकार से भारी सब्सिडी मिलती है और उनके पास बड़े स्तर पर खेती करने की सुविधा है. इसके मुकाबले भारत के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जो ऐसे माहौल में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे. उन्होंने आशंका जताई कि समझौता लागू होने के बाद कृषि उत्पाद, दालें, फल, सब्जियां और अन्य खाद्य सामग्री का आयात बढ़ सकता है. इससे किसानों की आमदनी पर असर पड़ेगा और देश की कृषि व्यवस्था कमजोर हो सकती है.
"पंजाब के टोल प्लाजा मुफ्त खोले जाएंगे": राजेवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि जिस दिन भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, उसी दिन देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा. इसके अलावा 17 जुलाई को पंजाब के सभी टोल प्लाजा दो घंटे के लिए मुफ्त खोले जाएंगे, ताकि इस समझौते के खिलाफ किसानों का विरोध दर्ज कराया जा सके. उन्होंने कहा कि किसानों की मांगें केवल केंद्र सरकार तक सीमित नहीं हैं. पंजाब सरकार से जुड़े कई मुद्दे भी लंबे समय से लंबित हैं. इस दौरान उन्होंने पंजाब में लगातार गिरते भूजल स्तर और खेती पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर को लेकर भी चिंता जताई और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की.
समझौते को वापस लेने की मांग : गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) और अन्य किसान संगठनों ने भी सेक्टर-34 से मटका चौक तक रोष मार्च निकालकर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को वापस लेने की मांग की थी. उस प्रदर्शन में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, बसों और अन्य वाहनों के साथ चंडीगढ़ पहुंचे थे और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का भी विरोध किया था.
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