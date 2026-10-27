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प्रयागराज के मुंडेरा मंडी में गरजी भाकियू: मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

BKU ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय मांगपत्र एसडीएम सदर और एसीपी को सौंपा. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: विकास परियोजनाओं के नाम पर किसानों की अनदेखी, बकाया मुआवजे की मांग और यूनियन कार्यालय पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने हुंकार भरी.

मुंडेरा मंडी में आयोजित 'किसान क्रांति महापंचायत' में जुटे सैकड़ों किसानों ने प्रशासनिक रवैये के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया. महापंचायत के दौरान संगठन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय मांगपत्र एसडीएम सदर और एसीपी को सौंपा.

नेताओं ने आरोप लगाया कि 15 से 20 हथियारबंद उपद्रवियों ने कार्यालय में घुसकर पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला किया और ₹2.70 लाख की चंदा राशि लूट ली.

यूनियन कार्यालय पर हमला: 'प्राथमिकी के बाद भी पुलिस के हाथ खाली' महापंचायत में सबसे तीखा आक्रोश 19 अक्टूबर को ट्रिपल आईटी के पास स्थित भाकियू युवा के प्रदेश कार्यालय पर हुए हमले को लेकर दिखा.

सर्किल रेट का पुनरीक्षण: मौजूदा सर्किल रेट वर्षों पुराने हैं, जिनका तत्काल पुनरीक्षण कर किसानों को बाजार दर के अनुसार लाभ दिया जाए.

ग्रीन बेल्ट का मुआवजा: रिंग रोड के दोनों ओर 50 मीटर ग्रीन बेल्ट में शामिल होने वाली कृषि भूमि का भी नियमानुसार उचित मुआवजा तय किया जाए.

पारदर्शिता की मांग: भूमि अधिग्रहण से पहले संबंधित गांवों में खुली बैठकें आयोजित की जाएं और किसानों की सहमति व समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए.

सभा को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि जनपद के फूलपुर और हंडिया तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और एयरोसिटी परियोजनाओं में किसानों की जमीन ली जा रही है, लेकिन मुआवजे की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है.

महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे भाकियू (युवा) के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'विकास' के नाम पर अन्नदाता के हितों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती. उन्होंने भूमि अधिग्रहण, मुआवजे में विसंगतियों और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा.

साथ ही दो टूक चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्याओं का निस्तारण और कार्यालय हमले के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो संगठन पूरे प्रदेश में चक्का जाम और लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने से पीछे नहीं हटेगा.

थाना एयरपोर्ट में नामजद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. उल्टे कार्यकर्ताओं को फोन पर आंदोलन से हटने की धमकियां मिल रही हैं.

संगठन ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस-प्रशासन ने आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे नहीं भेजा, तो आंदोलन उग्र रूप लेगा.

इसके साथ ही, जुलाई माह में संगम तट पर हुए 'जल सत्याग्रह' के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए 12 मुकदमों को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए उन्हें तत्काल वापस लेने और जल सत्याग्रह के 20 सूत्रीय एजेंडे का निस्तारण करने की मांग दोहराई गई.

मंडियों से लेकर खेतों तक: बुनियादी संकटों की लंबी फेहरिस्त

मांगपत्र में किसानों के दैनिक जीवन और खेती से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को सिलसिलेवार तरीके से रेखांकित किया गया.

EVM व्यवस्था पर आपत्ति: फल एवं सब्जी की प्रमुख व्यापारिक मंडी 'मुंडेरा मंडी' में मतदान के बाद EVM रखे जाने से किसानों और व्यापारियों का कारोबार ठप हो जाता है.

संगठन ने मांग की कि EVM को किसी अनाज मंडी या अन्य वैकल्पिक स्थल पर शिफ्ट किया जाए.

धान खरीद और बिचौलियों पर लगाम: प्रयागराज और कौशांबी में पर्याप्त सरकारी क्रय केंद्र समय से चालू किए जाएं, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिल सके और बिचौलियों का खेल खत्म हो.

आपदा राहत और फसल बीमा: हालिया तूफानी बारिश से बर्बाद हुई धान और गन्ने की फसल का निष्पक्ष सर्वे कराकर तत्काल मुआवजा जारी किया जाए.

बिजली और सिंचाई व्यवस्था: ट्यूबवेल फीडर से जुड़े ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 8-10 घंटे की जगह न्यूनतम 18 घंटे बिजली दी जाए। गेहूं की आगामी बुवाई से पहले टेल (अंतिम छोर) तक नहरों की सफाई, पानी की आपूर्ति और खराब पड़े सरकारी नलकूपों की मरम्मत सुनिश्चित हो.

खाद-बीज संकट और छुट्टा पशु: समितियों पर पर्याप्त डीएपी/यूरिया और उन्नत बीज उपलब्ध कराकर कालाबाजारी रोकी जाए. वहीं रात-रात भर फसल की रखवाली करने को मजबूर किसानों को छुट्टा मवेशियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रभावी गौशाला तंत्र बनाया जाए.

सम्मान निधि और ग्रामीण मार्ग: पीएम किसान सम्मान निधि के रुके हुए आवेदनों का निपटारा और खेतों को जोड़ने वाले चकरोडों से अवैध कब्जे हटाकर जर्जर सड़कों की मरम्मत की जाए.

ज्ञापन लेने पहुंचे प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा और स्थानीय स्तर की समस्याओं पर संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर त्वरित निस्तारण कराया जाएगा. वहीं, भाकियू पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम नहीं दिखते, तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा.