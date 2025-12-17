किसानों ने फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, पुतले फूंककर सभी जिलों में प्रदर्शन करेगा भाकियू चढूनी ग्रुप
Farmers Meeting in Kurukshetra: भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है. प्रदेशभर में भाकियू प्रदर्शन करेगी.
कुरुक्षेत्र: मंगलवार को कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई. इस बैठक में चार मुद्दों पर फैसले लिए गए. भाकियू चढूनी ग्रुप ने फैसला किया कि प्रदेश के कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के पुतले फूंके जाएंगे. आगामी दो महीनों में लगातार प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे. मार्च महीने में किसानों की बड़ी रैली कुरुक्षेत्र में आयोजित की जाएगी.
कुरुक्षेत्र में भाकियू की बैठक: भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुई है और लगभग 4 मुद्दों पर फैसले इस बैठक में लिए गए हैं. ये मुद्दे किसानों और आम लोगों से संबंधित हैं. इन मुद्दों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों पर अगले 2 महीने में लगातार प्रदर्शन किए जाएंगे."
इन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा: गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "प्रदेश में हुए धान घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला इन सभी मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किए जाएंगे. रोहतक पीजीआई के कच्चे कर्मचारी, जो कुरुक्षेत्र में धरना दे रहे हैं. उनका समर्थन किया जाएगा. इन सभी मुद्दों को लेकर हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के जगह-जगह पर पुतले फुके जाएंगे."
मार्च में कुरुक्षेत्र में होगी किसानों की रैली: गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "एक बड़ी रैली मार्च महीने में कुरुक्षेत्र में की जाएगी." गुरनाम चढूनी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि अबकी बार जो बजट सरकार लेकर आएगी, उसमें सिंचाई पर ज्यादा बजट खर्च होना चाहिए और नदियों की खुदाई, नदियों के तटबंध पक्के किए जाएं और बांधों को ऊंचा बनाया जाए और बरसाती पानी को कृषि के लिए उपयोग में दिया जाए."
गुरनाम चढूनी की विपक्ष के विधायकों से अपील: किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने सभी विपक्ष के विधायकों से अपील करते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे व धान घोटाले को विधानसभा में उठाया जाए. वहीं उन्होंने कहा कि जो अधिकारी धान घोटाले में संलिप्त पाए गए हैं. उन पर अभी तक सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है. उनकी मांग है कि उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए.
