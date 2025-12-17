ETV Bharat / state

किसानों ने फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, पुतले फूंककर सभी जिलों में प्रदर्शन करेगा भाकियू चढूनी ग्रुप

कुरुक्षेत्र: मंगलवार को कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई. इस बैठक में चार मुद्दों पर फैसले लिए गए. भाकियू चढूनी ग्रुप ने फैसला किया कि प्रदेश के कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के पुतले फूंके जाएंगे. आगामी दो महीनों में लगातार प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे. मार्च महीने में किसानों की बड़ी रैली कुरुक्षेत्र में आयोजित की जाएगी.

कुरुक्षेत्र में भाकियू की बैठक: भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुई है और लगभग 4 मुद्दों पर फैसले इस बैठक में लिए गए हैं. ये मुद्दे किसानों और आम लोगों से संबंधित हैं. इन मुद्दों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों पर अगले 2 महीने में लगातार प्रदर्शन किए जाएंगे."

कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के पुतले फूंक कर प्रदर्शन करेगी भाकियू (Etv Bharat)

इन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा: गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "प्रदेश में हुए धान घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला इन सभी मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किए जाएंगे. रोहतक पीजीआई के कच्चे कर्मचारी, जो कुरुक्षेत्र में धरना दे रहे हैं. उनका समर्थन किया जाएगा. इन सभी मुद्दों को लेकर हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के जगह-जगह पर पुतले फुके जाएंगे."