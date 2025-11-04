ETV Bharat / state

चरखी दादरी अनाज मंडी में गेट पास ना कटने पर किसानों का प्रदर्शन, करनाल में 4 मंडी अधिकारियों के खिलाफ FIR

चरखी दादरी/करनाल: मंगलवार को चरखी दादरी में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने मार्केट कार्यालय का घेराव किया. किसानों ने मंडी अधिकारियों पर बाजरा ई खरीद के लिए गेट पास नहीं काटने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की. वहीं करनाल में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला. किसानों ने धान खरीद को लेकर गेट पास नहीं काटने के आरोप मंडी अधिकारियों पर लगाए थे. किसानों की मांग पर संज्ञान लेकर डीसी ने बड़ी कार्रवाई की है.

चरखी दादरी में भाकियू का प्रदर्शन: चरखी दादरी में किसानों ने भाकियू के बैनर तले प्रदर्शन किया. किसानों ने कहा कि बाजरा ई-खरीद के गेट पास नहीं कट रहे. जिसके चलते किसान घंटों से लंबी लाइन में लगे हैं. फसल की बिक्री भी नहीं हो रही है. जिसके चलते किसानों ने भाकियू की अगुवाई में अनाज मंडी में रोष प्रदर्शन किया. किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय का घेराव करते हुए मंडी अधिकारियों पर गेट पास ना काटने और घोटाले के आरोप लगाए.

गेट पास नहीं देने का आरोप: किसानों ने मामले की जांच करवाकर, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. भाकियू ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करते हुए ट्रैक्टरों से मंडी का घेराव किया जाएगा. बता दें कि दादरी की अनाजमंडी के बाहर बाजरा लेकर पहुंचे किसान अपने वाहनों के साथ अल सुबह से लाइनों में लगे और घंटों इंतजार के बाद भी गेट पास नहीं कटने पर भड़क गए. किसानों ने मंडी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए."

चरखी दादरी अनाज मंडी में गेट पास ना कटने पर किसानों का प्रदर्शन (Etv Bharat)

भाकियू ने दी आंदोलन की चेतावनी: भाकियू अध्यक्ष जगबीर घसोला की अगुवाई में किसान प्रदर्शन करते हुए मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे और घेराव कर रोष प्रदर्शन किया. किसान नेता जगबीर घसोला ने कहा कि "बाजरा नहीं बिकने पर किसान ट्रैक्टरों के साथ मंडी का घेराव करेंगे." वहीं मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने बताया कि "तकनीकी समस्या के कारण गेट पास काटने में देरी हुई है. मंडी कर्मचारियों द्वारा मैन्युअल टोकन काटे जा रहे हैं. नेटवर्क और सर्वर को लेकर आला अधिकारियों को अवगत करवाया गया है." उन्होंने गेट पास काटने में घोटाला के आरोपों को निराधार बताया.