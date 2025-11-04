ETV Bharat / state

चरखी दादरी अनाज मंडी में गेट पास ना कटने पर किसानों का प्रदर्शन, करनाल में 4 मंडी अधिकारियों के खिलाफ FIR

Farmers Protest in Haryana: गेट पास नहीं मिलने पर भाकियू का चरखी दादरी में प्रदर्शन. करनाल में डीसी ने मंडी अधिकारियों पर कार्रवाई की.

Farmers Protest in Haryana
Farmers Protest in Haryana (Etv Bharat)
Published : November 4, 2025 at 7:11 PM IST

Updated : November 4, 2025 at 7:36 PM IST

चरखी दादरी/करनाल: मंगलवार को चरखी दादरी में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने मार्केट कार्यालय का घेराव किया. किसानों ने मंडी अधिकारियों पर बाजरा ई खरीद के लिए गेट पास नहीं काटने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की. वहीं करनाल में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला. किसानों ने धान खरीद को लेकर गेट पास नहीं काटने के आरोप मंडी अधिकारियों पर लगाए थे. किसानों की मांग पर संज्ञान लेकर डीसी ने बड़ी कार्रवाई की है.

चरखी दादरी में भाकियू का प्रदर्शन: चरखी दादरी में किसानों ने भाकियू के बैनर तले प्रदर्शन किया. किसानों ने कहा कि बाजरा ई-खरीद के गेट पास नहीं कट रहे. जिसके चलते किसान घंटों से लंबी लाइन में लगे हैं. फसल की बिक्री भी नहीं हो रही है. जिसके चलते किसानों ने भाकियू की अगुवाई में अनाज मंडी में रोष प्रदर्शन किया. किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय का घेराव करते हुए मंडी अधिकारियों पर गेट पास ना काटने और घोटाले के आरोप लगाए.

गेट पास नहीं देने का आरोप: किसानों ने मामले की जांच करवाकर, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. भाकियू ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करते हुए ट्रैक्टरों से मंडी का घेराव किया जाएगा. बता दें कि दादरी की अनाजमंडी के बाहर बाजरा लेकर पहुंचे किसान अपने वाहनों के साथ अल सुबह से लाइनों में लगे और घंटों इंतजार के बाद भी गेट पास नहीं कटने पर भड़क गए. किसानों ने मंडी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए."

चरखी दादरी अनाज मंडी में गेट पास ना कटने पर किसानों का प्रदर्शन (Etv Bharat)

भाकियू ने दी आंदोलन की चेतावनी: भाकियू अध्यक्ष जगबीर घसोला की अगुवाई में किसान प्रदर्शन करते हुए मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे और घेराव कर रोष प्रदर्शन किया. किसान नेता जगबीर घसोला ने कहा कि "बाजरा नहीं बिकने पर किसान ट्रैक्टरों के साथ मंडी का घेराव करेंगे." वहीं मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने बताया कि "तकनीकी समस्या के कारण गेट पास काटने में देरी हुई है. मंडी कर्मचारियों द्वारा मैन्युअल टोकन काटे जा रहे हैं. नेटवर्क और सर्वर को लेकर आला अधिकारियों को अवगत करवाया गया है." उन्होंने गेट पास काटने में घोटाला के आरोपों को निराधार बताया.

करनाल में डीसी ने की कार्रवाई: करनाल में भी धान खरीद को लेकर किसान परेशान दिखे. किसानों ने आरोप लगाया कि वक्त पर उनको गेट पास नहीं दिया जा रहा. जिसकी वजह से वो घंटों लाइनों में लगने को मजबूर हुए. शिकायत पर करनाल के डीसी उत्तम सिंह ने सख्त कार्रवाई की है. उनके निर्देश पर मंडी सचिव आशा रानी समेत कुल चार लोगों के खिलाफ करनाल शहर थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जांच में मिली अनियमितताएं: एफआईआर में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा गया कि करनाल अनाज मंडी में गेट पास जारी करने के मामले की रेंडम जांच की गई. जिसमें अनियमितताएं पाई गईं. जांच में पाया गया कि कुछ गेट पास करनाल मंडी से बाहर के आईपी एड्रेस (पते) पर जारी किए गए हैं. गेट पास जारी करने में अनियमितताएं बरती गई हैं इसलिए मार्केट कमेटी के अधिकारियों की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता.

4 के खिलाफ मामला दर्ज: एफआईआर में ये भी कहा गया है कि अनाज मंडी में खरीद संबंधी उचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मार्केट कमेटी सचिव की है और वे कर्तव्य पालन करने में नाकाम रही हैं. ये भी पता चला कि सचिव आशा रानी ने गेट पास जारी करने के लिए प्राइवेट व्यक्तियों को रखा. इसलिए मामले की विस्तृत जांच आवश्यकता है. साइबर सेल इंचार्ज ने भी अनियमितताओं की विस्तृत जांच की सिफारिश की है. इस शिकायत के आधार पर मंडी बोर्ड की सचिव आशा रानी के अलावा राजेंद्र कुमार, अमित कुमार व अजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

Last Updated : November 4, 2025 at 7:36 PM IST

BKU PROTEST IN CHARKHI DADRI
FARMERS PROTEST IN KARNAL
GRAIN MARKET GATE PASS ISSUE
PADDY PROCUREMENT IN HARYANA
FARMERS PROTEST IN HARYANA

