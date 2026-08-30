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शामली में अंकित बालियान के परिजनों से मिले राकेश टिकैत; बोले- "हम अपना निर्णय 2 सितंबर को लेंगे"

शामली में अंकित बालियान के परिजनों से मिले राकेश टिकैत ( Photo credit: ETV Bharat )

शामली : भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को अंकित बालियान के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने परिजनों से मिलकर घटना पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि हम अपना निर्णय 2 सितंबर को लेंगे. उन्होंने कहा कि आज अंकित बालियान के परिवार से मुलाकात की है. उन्होंने कहा कि सबको एक ही दर्द है कि होनहार बच्चे की हत्या हुई और अब तक कोई ठोस कदम पुलिस प्रशासन ने नहीं उठाया है. उन्होंने कहा कि पुलिस जब अपना काम कर देगी तो परिवार के लोग समझ जाएंगे और जब तक पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करता तो यह अपनी बात मजबूती के साथ में कहते रहेंगे. राकेश टिकैत का बयान (Video credit: ETV Bharat)