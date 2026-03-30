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भाकियू नेता राकेश टिकैत ओडिशा में गिरफ्तार, शामली में किसान थाने में धरने पर बैठे, हाई अलर्ट पर पुलिस

किसानों का कहना है कि जब तक राकेश टिकैत रिहा नहीं किए जाते धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा.

शामली में थाने के बाहर बैठे भाकियू कार्यकर्ता.
शामली में थाने के बाहर बैठे भाकियू कार्यकर्ता. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 10:14 PM IST

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Updated : March 30, 2026 at 10:49 PM IST

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शामली/मेरठ : भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को ओडिशा में गिरफ्तार किया गया है. राकेश टिकैत भुवनेश्वर में आयोजित किसानों के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे. राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से किसानों में उबाल है. सोमवार शाम जैसे ही गिरफ्तारी की पुष्टि हुई, भाकियू कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा.

भाकियू कार्यकर्ता शामली सदर कोतवाली पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहीं भाकियू कार्यकर्ताओं ने आनन-फानन में रणनीति बनाकर मेरठ पहुंचने का आह्वान किया है. मेरठ भाकियू के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि वह लगभग 500 कार्यकर्ताओं के साथ मेरठ के लिए रवाना हो रहे हैं. अपने नेता की गिरफ्तारी पर विरोध जताएंगे और अधिकारियों से भी बात की जाएगी.

मेरठ में किसानों का विरोध हुआ तेज. (Video Credit; ETV Bharat)

मवाना में भी धरने पर बैठे किसान : इससे पहले राकेश टिकैत की अरेस्टिंग के विरोध में भाकियू कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के साथ मवाना में भी धरने पर बैठ गए थे. शामली में धरने पर बैठे किसानों की मांग है कि जब तक राकेश टिकैत और किसानों को रिहा नहीं किया जाता तब तक उनका यह धरना जारी रहेगा. किसानों का कहना है कि राकेश टिकैत उड़ीसा गए थे और वह किसानों की समस्याओं को लेकर उनके साथ पैदल मार्च करते हुए भुवनेश्वर के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जो की सरासर गलत है.

आवाज दबाने की कोशिश : भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी विदेश मलिक ने कहा, किसानों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन किसानों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा. हमारी आवाज और बुलंद होगी. राकेश टिकैत और किसानों की रिहाई नहीं हो जाती तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा. यह धरना शामली कोतवाली में नहीं, बल्कि हाई कमान के आदेश पर जिले के सभी थानों पर दिया जा रहा है.

हाई-अलर्ट पर पश्चिमी यूपी की पुलिस : एडीजी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों ने रेंज के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है. मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत और बिजनौर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. स्थानीय प्रशासन किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाकियू नेताओं का स्पष्ट संदेश है कि टिकैत की आवाज को दबाना महंगा पड़ेगा.

नेशनल हाईवे जाम करने की तैयारी : किसानों का कहना है कि यदि आज रात तक राकेश टिकैत को रिहा नहीं किया गया, तो मंगलवार सुबह से दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे (NH-58) समेत पश्चिमी यूपी की प्रमुख सड़कों को जाम कर दिया जाएगा.

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Last Updated : March 30, 2026 at 10:49 PM IST

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