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भाकियू नेता राकेश टिकैत ओडिशा में गिरफ्तार, शामली में किसान थाने में धरने पर बैठे, हाई अलर्ट पर पुलिस

शामली में थाने के बाहर बैठे भाकियू कार्यकर्ता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली/मेरठ : भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को ओडिशा में गिरफ्तार किया गया है. राकेश टिकैत भुवनेश्वर में आयोजित किसानों के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे. राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से किसानों में उबाल है. सोमवार शाम जैसे ही गिरफ्तारी की पुष्टि हुई, भाकियू कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. भाकियू कार्यकर्ता शामली सदर कोतवाली पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहीं भाकियू कार्यकर्ताओं ने आनन-फानन में रणनीति बनाकर मेरठ पहुंचने का आह्वान किया है. मेरठ भाकियू के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि वह लगभग 500 कार्यकर्ताओं के साथ मेरठ के लिए रवाना हो रहे हैं. अपने नेता की गिरफ्तारी पर विरोध जताएंगे और अधिकारियों से भी बात की जाएगी. मेरठ में किसानों का विरोध हुआ तेज. (Video Credit; ETV Bharat) मवाना में भी धरने पर बैठे किसान : इससे पहले राकेश टिकैत की अरेस्टिंग के विरोध में भाकियू कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के साथ मवाना में भी धरने पर बैठ गए थे. शामली में धरने पर बैठे किसानों की मांग है कि जब तक राकेश टिकैत और किसानों को रिहा नहीं किया जाता तब तक उनका यह धरना जारी रहेगा. किसानों का कहना है कि राकेश टिकैत उड़ीसा गए थे और वह किसानों की समस्याओं को लेकर उनके साथ पैदल मार्च करते हुए भुवनेश्वर के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जो की सरासर गलत है.