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बीकेटीसी को अब तक हो चुकी 74.50 करोड़ की आय, 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके बदरी-केदार दर्शन

रुद्रप्रयाग: मानसून की चुनौतियों के बीच भी उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा लगातार रफ्तार पकड़ रही है. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है. 10 अगस्त तक दोनों धामों में 30 लाख 62 हजार 228 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. मंदिर समिति को अभी तक यात्रा से 74.50 करोड़ रुपये से अधिक की आय प्राप्त हो चुकी है. इनमें करीब 37 करोड़ रुपये की आय श्री केदारनाथ धाम से प्राप्त हुई है.

भाजपा जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सरल, सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन उपलब्ध कराना मंदिर समिति की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि मानसून के बावजूद यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है और बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था निरंतर बनी हुई है.

बदरी-केदार पहुंच चुके 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, करीब 75 करोड़ की आय: बीकेटीसी अध्यक्ष के अनुसार-

बदरीनाथ धाम में 16 लाख 12 हजार 112 तथा केदारनाथ धाम में 14 लाख 50 हजार 116 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं. पवित्र सावन माह में कांवड़ यात्रियों की भी बड़ी संख्या बाबा केदार के दरबार में पहुंच रही है. अभी तक दोनों धामों में 74.50 करोड़ रुपये से अधिक की आय हो चुकी है.

-हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बीकेटीसी-

सीसीटीवी से यात्रा व्यवस्था पर पैनी नजर: हेमंत द्विवेदी ने बताया कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर परिसरों, पैदल मार्गों, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और यात्री विश्राम गृहों की व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है. यात्रा व्यवस्थाओं की सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है. मंदिर परिसरों की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही स्थानीय हक-हकूकधारियों, तीर्थ पुरोहितों, प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है.