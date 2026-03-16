BJP में अब तक की सबसे बड़ी बगावत! अंदरूनी नाराजगी का चेहरा बने अजेंद्र अजय, कांग्रेस की हुई एंट्री
BKTC के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराज जताई, पीएम मोदी के बयान को कोट कर संन्यास की धमकी दी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 16, 2026 at 5:01 PM IST
देहरादून: भाजपा नेता अजेंद्र अजय के बयान से पार्टी के भीतर गदर मचा हुआ है. एक तरफ इसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है, तो इस सिचुएशन पर कांग्रेस ने भी एंट्री करते हुए इसे नाराजगी की शुरुवात बताया है. खास बात ये है कि बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की हिदायद भी इन हालातों को सुधारने में सफल नहीं दिख रही है. ऐसे में पार्टी किसी बड़े कदम को उठाने के भी मूड में दिख रही है.
भाजपा की अंदरूनी नाराजगी का चेहरा बने अजेंद्र! उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों भाजपा के भीतर की खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है. बदरी-केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता अजेंद्र अजय के एक बयान ने न केवल पार्टी के अंदर हलचल मचा दी है, बल्कि विपक्ष को भी भाजपा पर हमला करने का मौका दे दिया है. स्थिति ऐसी बन गई है कि पार्टी नेतृत्व को भी सामने आकर नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की हिदायत देनी पड़ी है.
उत्तराखंड बीजेपी में सबसे बड़ा विद्रोह? दरअसल उत्तराखंड में भाजपा की राजनीतिक स्थिति लंबे समय से मजबूत मानी जाती रही है. लगातार चुनावी सफलताओं और संगठनात्मक मजबूती के कारण पार्टी सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर प्रभावशाली स्थिति में है. लेकिन समय-समय पर पार्टी के भीतर से उठने वाली नाराजगी की आवाजें नेतृत्व के लिए चुनौती बनती रही हैं. इसी कड़ी में अब अजेंद्र अजय का बयान चर्चा का विषय बन गया है, जो सबसे बड़ा विद्रोह माना जा रहा है.
अजेंद्र अजय ने सरकार पर सवाल उठाते हुए संन्यास की धमकी दी: मामला तब शुरू हुआ जब अजेंद्र अजय ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं, उससे वे आहत हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि हालात ऐसे ही रहे, तो वे राजनीति से संन्यास लेने तक पर विचार कर सकते हैं.
अजेंद्र अजय ने नाराजगी में पीएम मोदी के बयान को जोड़ा: खास बात यह रही कि अजेंद्र अजय ने अपनी नाराजगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से भी जोड़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा. अजेंद्र अजय का कहना था कि यदि सच में राज्य के लिए यह दशक महत्वपूर्ण बनने वाला है, तो राज्य में व्यवस्थाओं और कामकाज में भी उसी स्तर की गंभीरता दिखाई देनी चाहिए.
चुनावी अभियान में लगी बीजेपी के लिए बनी असहज स्थिति: अजेंद्र अजय का यह बयान सामने आते ही भाजपा के भीतर असहज स्थिति बन गई. क्योंकि मामला केवल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे प्रधानमंत्री के बयान से जोड़कर देखा जाने लगा. ऐसे में पार्टी के लिए इसे हल्के में लेना संभव नहीं था.
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया हस्तक्षेप: मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तुरंत हस्तक्षेप किया. उन्होंने अजेंद्र अजय से बातचीत कर स्थिति को संभालने की कोशिश की और पार्टी नेताओं को सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर संयम बरतने की नसीहत दी. महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पार्टी के भीतर किसी भी तरह की असहमति या नाराजगी को सार्वजनिक करने के बजाय संगठन के मंचों पर उठाया जाना चाहिए.
महेंद्र भट्ट की नसीहत काम नहीं आई: हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की यह कोशिश ज्यादा असरदार साबित होती नहीं दिखी. इसके बाद भी अजेंद्र अजय ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात दोहराते हुए प्रदेश अध्यक्ष की हिदायत पर भी तीखी प्रतिक्रिया दे दी. इससे यह संकेत मिला कि मामला केवल एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति कहीं न कहीं गहराई तक मौजूद है.
अध्यक्ष की नसीहत के बीच कांग्रेस की एंट्री: भाजपा के भीतर चल रही इस हलचल के बीच विपक्षी दल कांग्रेस भी सक्रिय हो गया है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा के भीतर बढ़ती नाराजगी का संकेत बताया है. उन्होंने कहा कि अजेंद्र अजय ने जो कहा है, वह केवल उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि भाजपा के कई कार्यकर्ताओं की भावना को दर्शाता है.
गोदियाल बोले बीजेपी में सत्ता की राजनीति हावी: गणेश गोदियाल का कहना है कि-
भाजपा में इस समय जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उससे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. भाजपा में विचारधारा से ज्यादा सत्ता की राजनीति हावी हो चुकी है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है.
-गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस-
समय-समय पर उठती रही हैं विरोधी बयानबाजी: राजनीतिक जानकारों की मानें तो यह पहली बार नहीं है जब भाजपा के भीतर से इस तरह की आवाजें सामने आई हों. इससे पहले भी कई वरिष्ठ नेता समय-समय पर अपने बयानों से पार्टी नेतृत्व को असहज स्थिति में डाल चुके हैं. भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद पांडे और बिशन सिंह चुफाल जैसे नेताओं के बयान भी कई बार चर्चा में रहे हैं. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपने बयानों के कारण कई बार राजनीतिक हलकों में सुर्खियां बटोरते रहे हैं.
इन तमाम घटनाओं के बीच अब अजेंद्र अजय का बयान भाजपा के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आया है. खासकर तब जब पार्टी आगामी राजनीतिक रणनीतियों और संगठनात्मक मजबूती पर काम कर रही है.
क्या अजेंद्र अजय बनेंगे विपक्ष का मोहरा? फिलहाल भाजपा नेतृत्व इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन विपक्ष इसे पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी के तौर पर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस अंदरूनी असंतोष को किस तरह संभालती है और क्या यह विवाद यहीं थमता है या फिर आगे भी राजनीतिक बहस का विषय बना रहता है.
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