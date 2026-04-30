चारधाम यात्रा के बीच गुस्से में BKTC कर्मचारी संघ, अध्यक्ष को पत्र लिख जताई नाराजगी, जानिए क्यों?
बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी संघ ने लंबित पदोन्नति को लेकर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को पत्र लिखा है और अपनी नाराजगी जताई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 30, 2026 at 5:38 PM IST
चमोली: उत्तराखंड चारधाम यात्रा इस वक्त अपने चरम पर है. देश-विदेश के बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे रहे है. इसी बीच बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर नाराजगी जताई है. चारधाम यात्रा के बीच बीकेटीसी कर्मचारियों का बढ़ता असंतोष अब प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है.
दरअसल, बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी संघ ने लंबित पदोन्नति को लेकर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को पत्र लिखा है. पत्र के जरिए बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की.
कर्मचारियों का कहना है कि वे चारधाम यात्रा के सुचारु संचालन की रीढ़ हैं, लेकिन उनकी जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. संघ के अनुसार वर्ष 2022 से पदोन्नति की प्रक्रिया ठप पड़ी है, जिससे कर्मचारियों में निराशा और भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
संघ द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि जोशीमठ स्थित कार्यालय में आयोजित उप-समिति की बैठक में पदोन्नति को लेकर अनुशंसा की गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. कर्मचारियों का आरोप है कि इस देरी ने उनके मनोबल पर सीधा असर डाला है.
कर्मचारी संघ ने मांग की है कि मंदिर सेवा नियमावली के तहत विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) का जल्द पुनर्गठन किया जाए और समयबद्ध तरीके से पदोन्नति सुनिश्चित की जाए. उनका मानना है कि इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि यात्रा व्यवस्थाएं भी और अधिक सुदृढ़ होंगी.
जानकारों का कहना है कि चारधाम यात्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के आयोजन के दौरान कर्मचारियों की नाराजगी को नजरअंदाज करना प्रशासन के लिए भारी पड़ सकता है. यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया, तो इसका असर यात्रियों की सुविधाओं और समूची व्यवस्थाओं पर पड़ना तय है.
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