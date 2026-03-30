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भाकियू अम्बावता अध्यक्ष चौधरी रिशिपाल बोले- भंडारा खाने वाला गद्दी राज कर रहा

भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रिशिपाल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरान शाह खान ने किया जोरदार स्वागत.

चौधरी ऋषिपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष भाकियू अम्बावता
चौधरी ऋषिपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष भाकियू अम्बावता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 5:33 PM IST

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रामपुर: रामपुर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रिशिपाल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरान शाह खान ने जोरदार स्वागत किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरादाबाद से चलकर बरेली एक कार्यक्रम में जा रहे थे. रास्ते में वह हर जिले में कार्यकर्ताओं से मिल रहे है. कार्यकर्ता भी बड़े ही गर्मजोशी से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं. चौधरी ऋषिपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा बरेली में कार्यक्रम है और रास्ते में जितने भी जिले पड़ेंगे, उन जिलों में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं.

उन्होने कहा कि हमने एक प्रोग्राम रखा था कि चलो गांव की ओर. इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य है किसान विरोधी सरकार से लोगों को जागरूक करना है. किसान विरोधी सरकार को लेकर हम हर जिले में जा रहे हैं.

चौधरी ऋषिपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष भाकियू अम्बावता (ETV Bharat)

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजी पतियों की सरकार है. ना कि ये किसानों की सरकार है. हमारा कार्यकर्ता तैयार खड़ा है सरकार बदलने के लिए. देश का किसान बीजेपी के विरोध में वोट करेगा. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर उन्होंने कहा कि बाबाओं का काम है जंगल में तपस्या करना. भंडारे खाने वाले हैं गद्दी पर राज कर रहा हैं. इन्होंने कोई संघर्ष किया. जो अच्छा राजनेता है वही गरीबों का मसीहा है.

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