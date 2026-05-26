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45 डिग्री तापमान में 'तंदूर' बना फरीदाबाद के BK अस्पताल का टीन वार्ड, ना AC, ना पानी, खुले आसमान के नीचे बैठने को मजूबर मरीज

फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में अस्थाई कंटेनर वार्ड बनाया गया था. जो अब मरीजों के लिए मुसीबत बन गया है. देखें रिपोर्ट.

BK Hospital Faridabad
BK Hospital Faridabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 26, 2026 at 1:17 PM IST

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फरीदाबाद: कोरोना काल के दौरान फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में अस्थाई कंटेनर वार्ड बनाया गया था. जो अब मरीजों के लिए मुसीबत बन गया है. इन दिनों फरीदाबाद में 45 डिग्री से ज्यादा का तापमान है. जिसके चलते ये टीन का वार्ड ओवन की तरह तपता है. ना वार्ड में पानी की व्यवस्था है और ना एसी की. नतीजा ये कि इस कंटेनर वार्ड में शिफ्ट मरीज बाहर पेड़ की छांव में रह रहे हैं. क्योंकि अंदर गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि यहां रहना असंभव है.

तंदूर बना बीके अस्पताल का टीन वार्ड: फरीदाबाद बीके अस्पताल के परिसर में बना कंटेनर वार्ड मरीजों के लिए किसी आफत से कम नहीं. इस अस्थाई अस्पताल के बाहर कुछ मरीज जमीन पर चादर बिछाकर लेटे रहते हैं. कुछ पेड़ की छांव में बैठकर पसीना पोंछते दिखाई देते हैं. हैरानी की बात ये है कि अस्पताल प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं. ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जब अस्पताल का रियलिटी चेक किया, तो तस्वीरें चौंकाने वाली मिली.

45 डिग्री तापमान में 'तंदूर' बना फरीदाबाद के BK अस्पताल का टीन वार्ड, देखें वीडियो (ETV Bharat)

ना एसी की सुविधा, ना पीने के पानी की: ईटीवी भारत के रियलिटी चेक में कंटेनर वार्ड का फर्श टूटा मिला. एसी बंद मिले. पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है. जिसके चलते बाहर से पानी खरीदकर लाना पड़ता है. इसके अलावा शौचालयों में पानी नहीं है. जिसके चलते महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है. मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि फर्श को सिर्फ ऊपर से ढक दिया गया है, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कराई गई. ऐसे में कभी भी कोई मरीज या तीमारदार हादसे का शिकार हो सकता है.

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11 दिन टीन के बाहर लेटी बीमार बुजुर्ग महिला (ETV Bharat)

पेड़ के नीचे बैठे मरीज: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान इलाज करवाने आई मरीज दीपू ने बताया कि "मैं यहां पर एडमिट हुई और जिस वार्ड में मुझे बैठ दिया गया. वहां पर AC नहीं चलता. पूरा वार्ड टीन का बना हुआ है. जिससे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है. यही वजह है कि वहां पर कोई भी मरीज दिन में नहीं रुकता. सभी मरीज बाहर आकर पेड़ के नीचे आराम करते हैं. किसी भी तरह से कोई व्यवस्था मरीज के लिए नहीं है. पीने के पानी भी हमें बाहर से खरीद कर पीना पड़ता है. सरकार मरीज को लेकर करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन यहां पर मरीज और ज्यादा बीमार होने लगते हैं. मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और अंदर इतनी गर्मी है कि मैं वहां नहीं बैठ सकती हूं. इसलिए पेड़ के नीचे बैठी हूं."

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टीन वार्ड के बाहर बैठने को मजूबर लोग (ETV Bharat)

मरीजों के लिए नहीं कोई सुविधा: मरीज के साथ आई युवती रितिका ने बताया कि "दीपू को तो यहां एक ही दिन हुआ है और वो एक दिन भी उस वार्ड में नहीं रुक पाई, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है. वहां मरीज तो क्या, कोई भी इंसान नहीं ले सकता. ऐसे में जो मरीज वहां पर एक हफ्ते या फिर 10 दिन से हैं. उनका क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा लीजिए. इस अस्पताल में किसी भी तरह से कोई फैसिलिटी नहीं है."

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गर्मी में तंदूर की तरह तपता है टीन वार्ड (ETV Bharat)

टीन के वार्ड में एक मिनट भी रुकना मुश्किल: वही मरीज दीपू के भाई ने बताया कि "मैं अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए यहां पर आया हूं. जिस वार्ड में मेरी बहन को शिफ्ट किया गया है. वहां पर किसी भी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है. टीन के वार्ड में गर्मी इतनी ज्यादा लगती है कि वहां 1 मिनट भी रुकना मुश्किल हो जाता है. इसलिए मैं अपनी बहन को बाहर लेकर आया हूं. ये पेड़ के नीचे आराम कर रही है. जब रात होगी. तब हम दोबारा वापस उस वार्ड में जाएंगे."

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कोरोना काल में बना था कंटेनर वार्ड (ETV Bharat)

खुले आसामन के नीचे आराम करती दिखी बुजुर्ग: इसके अलावा दूसरे मरीज की मां लता ने बताया कि "मैं अपने बच्चे को लेकर यहां पर शनिवार को आई और यहां कोई व्यवस्था नहीं है. हमारा बच्चा बाहर ही आराम कर रहा है, क्योंकि जहां पर उसको बेड मिला है. वहां बहुत ज्यादा गर्मी है. ना पंखा चलता है और ना AC. वहां पीने का पानी भी नहीं है. इसलिए मैं पीने का पानी बाहर से लेने जा रही हूं." इसके अलावा एक बुजुर्ग महिला मरीज भी खुले आसान के नीचे आराम करती दिखी.

BK Hospital Faridabad
बदहाल बाथरूम (ETV Bharat)

सिविल सर्जन ने दी सफाई: जब इस मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा से बात की, तो उन्होंने माना कि कंटेनर वार्ड पुराना हो चुका है और फर्श टूटने सहित कई समस्याएं सामने आई हैं. उन्होंने दावा किया कि "सफाई करवाई गई है, कुछ बाथरूम चालू करा दिए गए हैं और पानी व AC की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा जो भी कमी है उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा. कुछ ऐसी के ऑर्डर दे दिए गए हैं जल्दी हो ऐसी लग जाएगा." अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रहा है और कब तक गरीब मरीज बदहाल व्यवस्था के बीच इलाज कराने को मजबूर रहेंगे?

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