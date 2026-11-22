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रायपुर में भाजयुमो कार्यसमिति की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी होंगे शामिल, तैयारियां पूरी

युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी ( ETV Bharat )

रायपुर: भारतीय जनता युवा मोर्चा की कल बड़ी बैठक रायपुर में होगी. बैठक में शामिल होने के लिए भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ हेमांग जोशी रायपुर आएंगे. हेमांग जोशी का 2 दिवसीय दौरा काफी अहम रहने वाला है. तय कार्यक्रम के मुताबिक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी आज रात 9 बजे रायपुर पहुंचेंगे. रायपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे.

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर डॉ हेमांग जोशी एक प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे. प्रदेश युवा मोर्चा द्वारा स्वामी विवेकानंद विमानतल में भव्य स्वागत के बाद बाइक रैली भी निकाली जाएगी. इस दौरान जैनम मानस भवन, पीटीएस चौक, टेमरी चौक, फुंडहर चौक, मौल श्री विहार चौक, राम मंदिर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा. डॉ हेमांग जोशी आज रात्र बेबीलॉन इंटरनेशनल होटल में रुकेंगे जहां वो पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात भी कर सकते हैं.