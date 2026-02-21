ETV Bharat / state

एआई समिट विवाद: कांग्रेस व राहुल गांधी के खिलाफ भाजयुमो कार्यकर्ताओं का पीसीसी पर प्रदर्शन, पुलिस से धक्का-मुक्की

बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन करते हुए भाजयुमो कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नई दिल्ली में चल रही एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से अर्धनग्न प्रदर्शन करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मुद्दे को लेकर देश भर में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. राजधानी जयपुर में भी शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक धक्का-मुक्की होती रही. पुलिस ने उन्हें बेरिकेड्स लगाकर रोका. भाजयुमो ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के घेराव की चेतावनी दी थी. इसे देखते हुए पुलिस ने पीसीसी मुख्यालय और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए थे. साथ ही संसार चंद रोड स्थित लोहा मंडी तिराहे पर बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया था. दोपहर 12 बजे भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी करते हुए कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े, जिसे वहां तैनात पुलिस बल ने रोक लिया. पढ़ें: AI समिट में बवाल: यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर की नारेबाजी इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक जोर-आजमाइश और धक्का-मुक्की चलती रही. कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स लांघने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया. करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद भाजयुमो कार्यकर्ता कांग्रेस को चेतावनी देते हुए वहां से चले गए. प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस उपायुक्त (उत्तर) करण शर्मा सहित कई थानों की पुलिस और अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया था. प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में आपत्तिजनक नारे भी लगाए.