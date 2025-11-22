ETV Bharat / state

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती, सीएम विष्णुदेव साय यूनिटी मार्च को दिखाएंगे हरी झंडी

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनिटी मार्च की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यूनिटी मार्च 7 दिनों की यात्रा होगी. यह यूनिटी मार्च राजधानी रायपुर से बस के द्वारा नागपुर होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के गांव करमसद पहुंचेगी. वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी भ्रमण करेंगे.

रायपुर : भारत के पहले उप प्रधान मंत्री और देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है. इस अवसर पर राजधानी रायपुर में यूनिटी मार्च को रवाना किया जाएगा. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे.

यूनिटी मार्च के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बस में सवार होकर नागपुर के लिए रविवार को रवाना होंगे. जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे- राहुल टिकरिहा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा , छत्तीसगढ़

मोदी सरकार ने किया यूनिटी मार्च का आयोजन

छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने बताया कि इस यूनिटी मार्च का आयोजन केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है. यह पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है. इसमें बीजेपी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है. देश के चार सेंटर जिसमें दिल्ली केंद्र को गंगा प्रवाह का नाम दिया गया है. जयपुर में जो केंद्र बनाया गया है उसे यमुना प्रवाह नाम दिया गया है. नागपुर में जो केंद्र बनाया गया है उसे नर्मदा प्रवाह का नाम दिया गया है. मुंबई में जो केंद्र बनाया गया है उसे गोदावरी प्रवाह का नाम दिया गया है.

इन जगहों पर 6 से 7 राज्यों का मिलाप होगा. चारों जगह से युवा मोर्चा के साथी एकत्रित होंगे. गुजरात तक पहुंचेंगे. कहीं पर 7 दिनों की यात्रा होगी कहीं पर 9 दिनों की यात्रा होगी. छत्तीसगढ़ के युवा मोर्चा के साथी प्रदेश के सभी जिले से दो-दो की संख्या में रहेंगे. देश भर के जिले से भी युवा मोर्चा के दो-दो सदस्य रहेंगे- राहुल टिकरिहा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा , छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की टीम नागपुर में होगी शामिल

छत्तीसगढ़ की टीम नागपुर में नर्मदा प्रवाह में हिस्सा लेगी. नागपुर से 6 राज्यों के युवामोर्चा अपने साथियों के साथ 11 बस में सवार होकर सात दिनों के बाद करमसद पहुंचेंगे. जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गांव है. वहां पर भ्रमण करेंगे. उसके बाद केवड़िया के एकता नगर तक पदयात्रा करेंगे.

कैसे होगी यात्रा जानिए?

24 नवंबर को नागपुर से बस द्वारा यात्रा प्रारंभ होगी. 25 नवंबर को बैतूल. 26 नवंबर को इंदौर और 27 नवंबर को गोधरा से आनंद के करमसद में यह यात्रा पहुंचेगी. उसके बाद एकता नगर से केवड़िया तक सातवें दिन में यह यात्रा पहुंचेगी.